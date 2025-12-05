Διακοπές νερού την Παρασκευή (5/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
1'
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, EKTAKTH
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α
Βοσπόρου και Πλάτωνος
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, EKTAKTH
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α
Σάμου και Μενελάου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Οιτύλου και Πανόρμου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, EKTAKTH
ΝΤΑΜΑΡΑΚΙΑ
Σωφρονίσκου και Δημοκρατίας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΛΙΜΟΣ, EKTAKTH
ΑΛΙΜΟΣ Π
Βασ. Αμαλίας και Λοχαγού Χρονοπούλου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΧΑΡΝΕΣ, EKTAKTH
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ
Χλόης και Αγίου Αντωνίου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, EKTAKTH
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Δραγούμη και Μπουμπουλίνας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ, EKTAKTH
ΚΟΚΚΙΝΑΡΑΣ
Ιωνίας και Πατριάρχου Ιωακείμ
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ, EKTAKTH
ΠΑΛΛΗΝΗ
Βακχου και Λεωφ. Μαραθώνος
