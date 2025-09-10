Άγρια συμπλοκή Ρομά με πυροβολισμούς στο πάρκο Τρίτση

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών στο σημείο που υπέδειξε ο φύλακας του πάρκου εντοπίστηκαν 4 κάλυκες διαφορετικού τύπου

Άγρια συμπλοκή Ρομά με πυροβολισμούς στο πάρκο Τρίτση
Πυροβολισμοί έπεσαν γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/9) στο Πάρκο Τρίτση. Ο φύλακας του πάρκου ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών στο σημείο που υπέδειξε ο φύλακας εντοπίστηκαν 4 κάλυκες διαφορετικού τύπου.

Η πρώτη εικόνα που σχημάτισαν οι Αρχές είναι ότι στο περιστατικό εμπλέκονται Ρομά, μεταξύ των οποίων έγινε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Οι δράστες μετά τους πυροβολισμούς τράπηκαν σε φυγή και παραμένουν άφαντοι.

Η έρευνα των αρχών είναι σε εξέλιξη.

Δείτε το βίντεο του ΣΚΑΪ:

