Άγρια συμπλοκή Ρομά με πυροβολισμούς στο πάρκο Τρίτση
Κατά τις έρευνες των αστυνομικών στο σημείο που υπέδειξε ο φύλακας του πάρκου εντοπίστηκαν 4 κάλυκες διαφορετικού τύπου
Πυροβολισμοί έπεσαν γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/9) στο Πάρκο Τρίτση. Ο φύλακας του πάρκου ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο.
Κατά τις έρευνες των αστυνομικών στο σημείο που υπέδειξε ο φύλακας εντοπίστηκαν 4 κάλυκες διαφορετικού τύπου.
Η πρώτη εικόνα που σχημάτισαν οι Αρχές είναι ότι στο περιστατικό εμπλέκονται Ρομά, μεταξύ των οποίων έγινε ανταλλαγή πυροβολισμών.
Οι δράστες μετά τους πυροβολισμούς τράπηκαν σε φυγή και παραμένουν άφαντοι.
Η έρευνα των αρχών είναι σε εξέλιξη.
Δείτε το βίντεο του ΣΚΑΪ:
