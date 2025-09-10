Θλίψη στα Χανιά: Έφυγε από την ζωή ο καλλιτέχνης Ευτύχης Παλλήκαρης

Θλίψη σκόρπισε την κοινωνία των Χανίων θάνατος του καλλιτέχνη Ευτύχη Παλλήκαρη μετά από σύντομη νοσηλεία του στο νοσοκομείο.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. στον Ι.Ν. Παναγίας στα Χωραφάκια Ακρωτηρίου όπου θα ψαλεί η νεκρώσιμος ακολουθία και στο εκεί νεκροταφείο του χωριού όπου και θα ταφεί. Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. στις 10.00 π.μ

Ποιος ήταν ο Παλλήκαρης Ευτύχης

Ο Ευτύχης Παλλήκαρης γεννήθηκε το 1945 στα Χανιά. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο σχέδιο και στη σκηνογραφία στο Banff Alberta του Τορόντο, με δάσκαλο τον Γιόζεφ Σβόμποντα. Συνέχισε τις σπουδές του στην κεραμική στο Κολλέγιο George Brown, στην Πράγα.

Κατά την παραμονή του στον Καναδά σκηνογράφησε αρκετά θεατρικά έργα και εργάστηκε στην Όπερα του Τορόντο. Το 1979 άνοιξε εργαστήριο κεραμικής στα Χανιά.

Έχει παρουσιάσει έργα του σε πολλές ατομικές εκθέσεις και ομαδικές εικαστικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδος. Ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη χαρακτική όσο με την κεραμική τέχνη.

Τα έργα του επικεντρώνονται στη σύγχρονη πραγματικότητα, τη φύση και τη μυθολογία, ενώ φέρουν επιρροές από την ελληνιστική και βυζαντινή τέχνη όσο και από το κίνημα του κονστρουκτιβισμού και τη λαϊκή τέχνη.

Στο χαρακτικό αυτό διακρίνεται η σχέση του Παλλήκαρη με τη γωνιώδη φόρμα που του επιβάλλει το χαρακτικό μέσο, καθώς και με τη λαϊκή εικονογραφία, με τις σύγχρονες αγωνιστικές μορφές να αποδίδονται δεμένες σαν κλαριά ενός αδιαίρετου κορμού.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

Διαβάστε επίσης