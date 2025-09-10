Φωτιά στο Μενίδι
Άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στην πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στο Μενίδι και συγκεκριμένα στο Ολυμπιακό Χωριό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb η φωτιά ξέσπασε σε σκουπίδια και παλιά ελαστικά ενώ υπάρχουν αναφορές και για ένα καμένο όχημα.
Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, στις οδούς Ιβίσκου και Αδριανού.
