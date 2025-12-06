Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Από αύριο το ξήλωμα των τρόλεϊ
Ελεύθερος Τύπος: Φρένο στις αυξήσεις εισφορών
Η Καθημερινή: Άδντιπλημμυρικά στα οριά τους
Τα Νέα: Τα στοιχήματα της Αθήνα - Τρεις προ(σ)κλήσεις
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
