Νότια Αφρική: Δολοφονία βασικού μάρτυρα σε υπόθεση διαφθοράς

Ο μάρτυρας ο οποίος δολοφονήθηκε έκανε την κατάθεσή του, κεκλεισμένων των θυρών, τον περασμένο μήνα

Newsbomb

Νότια Αφρική: Δολοφονία βασικού μάρτυρα σε υπόθεση διαφθοράς
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μάρτυρας σε πολύκροτη και ιδιαίτερα προβεβλημένη από τα μέσα ενημέρωσης έρευνα για εγκλήματα και φαινόμενα διαφθοράς στο νοτιοαφρικανικό σύστημα δικαιοσύνης δολοφονήθηκε χθες Παρασκευή το βράδυ, μερικές εβδομάδες αφού έφερε στο φως στοιχεία που εξέθεταν τον αρχηγό της αστυνομίας στον μητροπολιτικό δήμο Εκουρχουλένι, στο Γιοχάνεσμπουργκ, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Δικαστική επιτροπή έρευνας, υπό το πρώην μέλος του συνταγματικού δικαστηρίου Μπουισέλι Μαντλάγκα, σχηματίστηκε από τον πρόεδρο Σίριλ Ραμαφόσα για να διενεργήσει έρευνα για τις εκρηκτικές αποκαλύψεις ανώτερου αξιωματικού της αστυνομίας, που συνέδεσε πολιτικούς με εγκληματικές οργανώσεις.

Η επιτροπή άρχισε τις δημόσιες ακροάσεις της στα μέσα Σεπτεμβρίου κι ο μάρτυρας ο οποίος δολοφονήθηκε έκανε την κατάθεσή του, κεκλεισμένων των θυρών, τον περασμένο μήνα. Ο «μάρτυρας Δ» έφθανε στο σπίτι του περί τις 20:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) όταν δολοφονήθηκε, είπε σε δημοσιογράφους ο υπηρεσιακός αρχηγός της αστυνομίας στην επαρχία Χαουτένγκ, ο Φρεντ Κεκάνα.

«Φαίνεται πως άνοιγε την πύλη όταν χτυπήθηκε. Η σύζυγός του είναι σώα», διευκρίνισε ο κ. Κεκάνα, διευκρινίζοντας πως οι δράστες της δολοφονίας τράπηκαν σε φυγή αφού πυροβόλησαν το θέμα δυο φορές.

Δεν έχει γίνει ακόμη καμιά σύλληψη, ωστόσο κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης κατέγραψαν το όχημα που υπάρχουν υποψίες πως χρησιμοποίησαν για να φύγουν από τον τόπο του εγκλήματος, διευκρίνισε ο αξιωματικός.

Ο μάρτυρας Δ κατέθεσε τον Νοέμβριο ότι ο Τζούλιους Μουκουανάζι, ο υπαρχηγός της μητροπολιτικής αστυνομίας στον δήμο Εκουρχουλένι, που πλέον έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, τον διέταξε να ξεφορτωθεί το πτώμα υπόπτου ο οποίος είχε πεθάνει υπό κράτηση το 2022.

Φοβούμενος για τη ζωή του, ο πρώην αστυνομικός αυτός, που έγινε κατόπιν ιδιοκτήτης ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας, είπε πως υπάκουσε τη διαταγή και πέταξε το πτώμα σε φράγμα.

Η επιτροπή Μαντλάγκα σχηματίστηκε τον Ιούλιο, έπειτα από κατηγορίες του αρχηγού της αστυνομίας σε επαρχία σε βάρος του υπουργού Αστυνομίας, του Σένζο Μτσούνου, και άλλων ανώτερων αξιωματούχων, κατά τις οποίες παρακώλυσαν έρευνες για δολοφονίες με πολιτικά κίνητρα.

Οι κατηγορίες αυτές ώθησαν τον πρόεδρο Ραμαφόσα να απαλλάξει από τα καθήκοντά του τον κ. Μτσούνου, που κατηγορείται ότι συνέλαβε στη διάλυση ομάδας στην οποία είχε ανατεθεί η έρευνα για τις δολοφονίες ώστε να προστατευτούν πολιτικά πρόσωπα.

Τόσο ο κ. Μτσούνου όσο και ο κ. Μουκουανάζι κατέθεσαν ενώπιον της επιτροπής και διέψευσαν ότι έκαναν οτιδήποτε αξιόποινο.

Η Νότια Αφρική—η πιο βιομηχανοποιημένη χώρα της ηπείρου—είναι αντιμέτωπη με ενδημική εγκληματικότητα και διαφθορά, που τροφοδοτείται από οργανωμένα δίκτυα. Μεταξύ του Απριλίου και του Σεπτεμβρίου δολοφονούνταν καθημερινά κάπου εξήντα άνθρωποι, σύμφωνα με δεδομένα της αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:25ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί λόγω επετείου Γρηγορόπουλου

04:47ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Δολοφονία βασικού μάρτυρα σε υπόθεση διαφθοράς - Είχε καταθέσει κατά του αρχηγού της αστυνομίας

04:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εορταστικό ωράριο εμπορικών καταστημάτων - Πότε ξεκινά η εφαρμογή του

03:55ΕΛΛΑΔΑ

Βράχοι στη Λεωφόρο Αθηνών - Έκλεισαν λωρίδες

03:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ-Βενεζουέλα: Συνεχίζονται οι επιστροφές παράνομων μεταναστών παρά την κρίση

03:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Σοβαρές συνέπειες» για την ΕΕ εάν κατάσχει τα παγωμένα κεφάλαια

02:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ουκρανία συμφωνούν: Το «μπαλάκι» στην πλευρά της Ρωσίας για ειρήνη

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Καναδάς αφαιρεί τη Συρία από τη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία

01:49ΕΛΛΑΔΑ

Πηνειός: Υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του - Συναγερμός στα Τρίκαλα

01:29ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο Τούνελ»: Ανατροπή στο έγκλημα στη Ρόδο - «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω…»

01:07ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν-Πακιστάν: Ανταλλαγή πυρών στα σύνορα και αλληλοκατηγορίες

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μάρκλ: Προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του στις Φιλιππίνες

00:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Έμφραγμα» στην Κηφισίας - Έργα και καθυστερήσεις

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφουν οι γύπες έπειτα από 100 χρόνια - Στήνεται το «Ευρωπαϊκό Γέλοουστοουν» στα Καρπάθια

23:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»

23:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Στο 9-5 έπεσε ο Παναθηναϊκός AKTOR - Τα αποτελέσματα

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: «Οι Αμερικανοί υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η Ευρώπη»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Με λαμπρότητα ο Μέγας Εσπερινός του Αγίου Νικολάου στον Βόλο – Μήνυμα Ιγνατίου για την αξία των εθελοντών ιερέων

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 79-89: Κακός Παναθηναϊκός και δίκαιη ήττα

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μεγάλα ύψη βροχής στα Χανιά, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση - Έπεσαν χιόνια στα Λευρά Όρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

01:29ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο Τούνελ»: Ανατροπή στο έγκλημα στη Ρόδο - «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω…»

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Γουόρεν Μπάφετ: Γιατί ζει σε σπίτι 31.500 δολαρίων ενώ έχει περιουσία 150 δισεκατομμύρια

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά τον «Byron»... τι; Η πρόβλεψη του ECMWF μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τιμωροί παιδεραστών: «Εγκέφαλος» πίσω από τους ανήλικους - Οι τρεις «καρμπόν» επιθέσεις τους

13:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Πού πας ρε κωλόγερε; Τον χτύπησε στο κεφάλι με το κοντάρι»: Κατάθεση-φωτιά αυτόπτη μάρτυρα στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη στοιχειοθετεί δολοφονία

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους από Δευτέρα - Δικογραφία στον οδηγό τρακτέρ που επιτέθηκε στα ΜΑΤ

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

17:04ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Κολυδά για τις κόκκινες περιοχές

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές «Fast & Furious» στους δρόμους της Ρουμανίας - Αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε σαν «πύραυλος» στο αέρα - Βίντεο

18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σκότωσε τον γείτονά του που προσπαθούσε να του γκρεμίσει το σπίτι με εσκαφέα - Τον αθώωσε το δικαστήριο

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση αιμομιξίας συγκλονίζει τη Γαλλία: 58χρονος απέκτησε τρία παιδιά με τη κόρη του - Φρίκη για τον 11χρονο γιο και εγγονό του

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Η γέφυρα των 34 εκατ. ευρώ που θα ενώσει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Η κακοκαιρία Byron δεν έχει τελειώσει- Οι 7 περιοχές που θα «σαρώσει» μέσα στην ημέρα

21:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Οι 12 όμιλοι που προέκυψαν από την κλήρωση

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο Youtuber Τζακ Ντόχερτι για κατοχή ναρκωτικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ