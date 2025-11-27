Γερμανία: Ο Μερτς θα προσπαθήσει να αλλάξει άποψη στον Τραμπ για τη Νότια Αφρική

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα προσπαθήσει να μεταπείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προσκαλέσει τη Νότια Αφρική στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των 20, που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος στη Φλόριντα, δήλωσε ο ίδιος την Πέμπτη.

«Κατά τη γνώμη μου, η G7 και η G20 είναι φορείς που δεν πρέπει να περιορίζονται χωρίς σοβαρό λόγο. Είναι σημαντικοί και φυσικά θα δεχτώ την πρόσκληση του προέδρου των ΗΠΑ, αλλά μέχρι τότε θα προσπαθήσω να τον μεταπείσω να προσκαλέσει και την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου με τον ομόλογό του από την Εσθονία.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια τελετής χάριτος για τις γαλοπούλες εν όψει της Ημέρας των Ευχαριστιών, Waddle και Gobble, στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. AP

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα προσκαλέσει τη Νότια Αφρική να συμμετάσχει συνεδρίαση της G20 που θα φιλοξενηθούν στις ΗΠΑ το επόμενο έτος και θα διακόψει «άμεσα» τις πληρωμές προς τη χώρα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Με δική μου εντολή, η Νότια Αφρική ΔΕΝ θα λάβει πρόσκληση για το G20 του 2026, που θα πραγματοποιηθεί στη σπουδαία πόλη του Μαϊάμι, στη Φλόριντα, την επόμενη χρονιά», ανέφερε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. «Η Νότια Αφρική έχει αποδείξει στον κόσμο ότι δεν είναι χώρα άξια συμμετοχής πουθενά, και σταματάμε όλες τις πληρωμές και επιδοτήσεις προς αυτήν, με άμεση ισχύ».

