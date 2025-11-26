ΗΠΑ - Τραμπ: Η Νότια Αφρική δεν θα λάβει πρόσκληση στην G20 2026
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως θα δώσει άμεση εντολή να διακοπούν όλες οι χρηματοδοτήσεις προς τη Νότια Αφρική.
Επίσης, ανέφερε ότι η Νότια Αφρική δεν θα λάβει πρόσκληση για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος στη Φλόριντα, μετά το μποϊκοτάζ των ΗΠΑ στη σύνοδο κορυφής των ηγετών στο Γιοχάνεσμπουργκ νωρίτερα αυτό το μήνα.
