ΗΠΑ - Τραμπ: Η Νότια Αφρική δεν θα λάβει πρόσκληση στην G20 2026

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια τελετής χάριτος για τις γαλοπούλες εν όψει της Ημέρας των Ευχαριστιών, Waddle και Gobble, στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως θα δώσει άμεση εντολή να διακοπούν όλες οι χρηματοδοτήσεις προς τη Νότια Αφρική.

Επίσης, ανέφερε ότι η Νότια Αφρική δεν θα λάβει πρόσκληση για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος στη Φλόριντα, μετά το μποϊκοτάζ των ΗΠΑ στη σύνοδο κορυφής των ηγετών στο Γιοχάνεσμπουργκ νωρίτερα αυτό το μήνα.

