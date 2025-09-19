Κοζάνη: Ακρωτηριάστηκε σε χέρι και πόδι ο 54χρονος, φέρει 60% εγκαύματα – Μία σύλληψη

Η κατάσταση της υγείας του 54χρονου κρίνεται σοβαρή

Κοζάνη: Ακρωτηριάστηκε σε χέρι και πόδι ο 54χρονος, φέρει 60% εγκαύματα – Μία σύλληψη
Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης διακομίσθηκε από την Κοζάνη ο 54χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε μάντρα επιχείρησης χωματουργικών έργων.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η κατάσταση του 54χρονου κρίνεται σοβαρά και αυτήν την στιγμή βρίσκεται στην ανάνηψη. Ο 54χρονος ακρωτηριάστηκε σε χέρι και πόδι, ενώ φέρει 60% εγκαύματα και πολλαπλά κατάγματα σε όλο του το σώμα.

Για το συμβάν συνελήφθη ένας 52χρονος ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης χωματουργικών έργων.

«Η γυναίκα του είναι καταβεβλημένη - Ο γιος του είναι φαντάρος και δεν του είπαν τίποτα»

Συγγενής του 54χρονου μίλησε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) στο ΣΚΑΪ αναφορικά με το τι συνέβη.

Πρόκειται για τον ξάδερφο του 54χρονου ο οποίος ανέφερε: «Στο Ιπποκράτειο είμαι και μάλιστα έμαθα πριν μισή ώρα ότι έχει γίνει μία έκρηξη σε φιάλη οξυγόνου από αυτές που κολλάνε τα οξυγόνα. Έκανε αναρρόφηση η φιάλη, έγινε η έκρηξη και έπαθαν αυτό που έπαθαν. Είχε αρκετα χρόνια εκεί που δούλευε και έκανε όλες τις δουλειές στο συνεργείο».

Στη συνέχεια ο ξάδερφος του 54χρονου ανέφερε ότι η γυναίκα του είναι καταβεβλημένη από αυτό που συνέβη ενώ σημείωσε ότι ο γιος -που είναι φαντάρος- δεν γνωρίζει ακόμα τίποτα.

«Η γυναίκα του είναι καταβεβλημένη, τώρα ο γιος του είναι φαντάρος στη Θήβα. Παρουσιάστηκε την περασμένη Κυριακή και δεν του είπαν τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα πράγματα είναι δύσκολα από ότι μου είπανε, έχει πάθει γερά εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια», κατέληξε ο συγγενής του 54χρονου.

