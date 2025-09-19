Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Λιοδώρα Αρκαδίας

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιοδώρα Αρκαδίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13.40 και παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 53 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, ένα αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

