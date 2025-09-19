Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάνει αλόγιστη χρήση κοκαΐνης - Ξεριζώνει μόνος του τα μαλλιά του»

Απίστευτες αποκαλύψεις από την οικογένεια του τραγουδιστή 

Δημήτρης Δρίζος

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάνει αλόγιστη χρήση κοκαΐνης - Ξεριζώνει μόνος του τα μαλλιά του»
Αρχείου - In Time
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέες αποκαλύψεις που σοκάρουν έκανε η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναφορικά με τον τραγουδιστή καθώς στην αναφορά της προς τις Αρχές κάνει λόγο για «αλόγιστη χρήση κοκαΐνης η οποία τον κάνει επικίνδυνο για την ίδια του τη ζωή».

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η οικογένεια του τραγουδιστή τονίζει πως είναι τέτοια η συμπεριφορά του Γιώργου Μαζωνάκη ο οποίος... ξεριζώνει και τα ίδια του τα μαλλιά και για τον λόγο αυτό ζήτησε τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική.

Στην αναφορά της η οικογένεια υπογραμμίζει πως η χρήση κοκαΐνης και αλκοόλ στην οποία προβαίνει ο τραγουδιστής εδώ και χρόνια, τον καθιστούν κίνδυνο ακόμα και για τον εαυτό του.

«Δεν μας ενδιαφέρει η περιουσία του, μόνο η υγεία του», λέει ο πατέρας του

«Σπάει» τη σιωπή του ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1.

«Δεν μας ενδιαφέρει η περιουσία του, δεν θέλουμε τίποτα από τον Γιώργο, μας ενδιαφέρει μόνο η υγεία του», ανέφερε ο πατέρας του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Την ίδια στιγμή, σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις που έκανε η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τον τραγουδιστή καθώς στην αναφορά της προς τις Αρχές κάνει λόγο για «αλόγιστη χρήση κοκαΐνης η οποία τον κάνει επικίνδυνο για την ίδια του τη ζωή».

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η οικογένεια του τραγουδιστή τονίζει πως είναι τέτοια η συμπεριφορά του Γιώργου Μαζωνάκη ο οποίος... ξεριζώνει και τα ίδια του τα μαλλιά και για τον λόγο αυτό ζήτησε τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική.

Στην αναφορά της η οικογένεια υπογραμμίζει πως η χρήση κοκαΐνης και αλκοόλ στην οποία προβαίνει ο τραγουδιστής εδώ και χρόνια, τον καθιστούν επικίνδυνο ακόμα και για τον εαυτό του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:19ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Λιοδώρα Αρκαδίας

16:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φωτογραφίες ντοκουμέντο από το Α.Τ. Παγκρατίου που έχει «βυθιστεί» στο σκοτάδι εδώ και μία εβδομάδα

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Κάρπαθος: Γεννήθηκε μετά από χρόνια αρσενική φώκια - Ελπίδα για συνέχεια του σπάνιου είδους

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Έκλεψε ένα κινητό και «έφαγε» 2,5 χρόνια φυλακή: Είκοσι χρόνια μετά, είναι ακόμα μέσα

16:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Στον τελικό με... άγχος η Ελίνα Τζένγκο

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν μας ενδιαφέρει η περιουσία του, μόνο η υγεία του», λέει ο πατέρας του

15:55ΥΓΕΙΑ

Στοματικά μικρόβια συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παγκρέατος

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Εκκενώνεται το εμπορικό κέντρο River West μετά από τηλεφώνημα για βόμβα

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάνει αλόγιστη χρήση κοκαΐνης - Ξεριζώνει μόνος του τα μαλλιά του»

15:41ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Στρατός» 100.000 ρομπότ για να αντιμετωπίσει την Κίνα

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 16χρονος που ξυλοκόπησε 15χρονο

15:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Το ιδιαίτερο τελετουργικό καλωσορίσματος στο Σίδνεϊ

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνουν ανομβρία, λειψυδρία, ξηρασία; Κι όμως δεν είναι το ίδιο, εξηγεί ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος

15:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρέθυμνο: Συνελήφθη 52χρονος που έκρυβε κάνναβη σε «σοκολάτα» και γλάστρες

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Λάρισα: Νεκρός σε τροχαίο ηλικιωμένος οδηγός

15:15LIFESTYLE

Χριστίνα Σάλτη: Έχασε τη μητέρα της - «Αν γεννιόμουν ακόμη μια φορά πάλι εσένα θα διάλεγα»

15:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 22 έως 26 Σεπτεμβρίου

15:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο CEO της Uber προβλέπει το μέλλον: «Τα ρομποταξί θα αντικαταστήσουν τους οδηγούς σε 10 – 15 χρόνια»

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε πλοίο Πειραιά-Ηρακλείου: Δεν έκανε στάση στη Μήλο λόγω απαγορευτικού

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Σανκάρ: Η συγκινητική ζωή του μοναχικού ελέφαντα που έζησε στην απομόνωση πάνω από 13 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάνει αλόγιστη χρήση κοκαΐνης - Ξεριζώνει μόνος του τα μαλλιά του»

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μπλακ άουτ, διάλυση του ΝΑΤΟ και εισβολή της Κίνας στην Ταΐβαν - Οι 5 μέρες που θα αλλάξουν τον κόσμο

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν μας ενδιαφέρει η περιουσία του, μόνο η υγεία του», λέει ο πατέρας του

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Εκκενώνεται το εμπορικό κέντρο River West μετά από τηλεφώνημα για βόμβα

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Μέγα μυστήριο στη Σμύρνη: Ο Ερντογάν «σφραγίζει» τις αρχαιολογικές ανασκαφές, κατάσχει τα αρχαία, απομακρύνει τους αρχαιολόγους

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Τα κρυφά μηνύματα πίσω από τις εμφανίσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στο Αγρίνιο: 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών κατέρρευσε από καρδιακή ανακοπή

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Έκλεψε ένα κινητό και «έφαγε» 2,5 χρόνια φυλακή: Είκοσι χρόνια μετά, είναι ακόμα μέσα

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Όργιο διαφθοράς στην Ουκρανία: Με 8 βίλες και διαμερίσματα στις ΗΠΑ ο πρώην υπουργός Άμυνας

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Mαρίσσα Λαιμού: Η οικογένειά της θα κινηθεί νομικά κατά του βρετανικού ΕΣΥ - «Δεν νιώθω καλά, δεν έρχεται κανείς»

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου: Ποια δρομολόγια εκτελούνται

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Μπρετ Τζέιμς: Νεκρός ο βραβευμένος με Grammy τραγουδοποιός σε αεροπορικό δυστύχημα

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι χρήστης ουσιών» λέει η οικογένειά του!

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ