Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάνει αλόγιστη χρήση κοκαΐνης - Ξεριζώνει μόνος του τα μαλλιά του»

«Δεν μας ενδιαφέρει η περιουσία του, μόνο η υγεία του», λέει ο πατέρας του

«Σπάει» τη σιωπή του ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1.

«Δεν μας ενδιαφέρει η περιουσία του, δεν θέλουμε τίποτα από τον Γιώργο, μας ενδιαφέρει μόνο η υγεία του», ανέφερε ο πατέρας του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Την ίδια στιγμή, σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις που έκανε η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τον τραγουδιστή καθώς στην αναφορά της προς τις Αρχές κάνει λόγο για «αλόγιστη χρήση κοκαΐνης η οποία τον κάνει επικίνδυνο για την ίδια του τη ζωή».

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η οικογένεια του τραγουδιστή τονίζει πως είναι τέτοια η συμπεριφορά του Γιώργου Μαζωνάκη ο οποίος... ξεριζώνει και τα ίδια του τα μαλλιά και για τον λόγο αυτό ζήτησε τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική.

Στην αναφορά της η οικογένεια υπογραμμίζει πως η χρήση κοκαΐνης και αλκοόλ στην οποία προβαίνει ο τραγουδιστής εδώ και χρόνια, τον καθιστούν επικίνδυνο ακόμα και για τον εαυτό του.

