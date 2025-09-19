Γιώργος Μαζωνάκης: Ουσίες, κοριοί και μηνύσεις - Πώς η ζωή του τραγουδιστή έγινε «Truman Show»

Ο πόλεμος των... Μαζωνάκηδων μαίνεται με νέες αποκαλύψεις να έρχονται στη δημοσιότητα

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Γιώργος Μαζωνάκης: Ουσίες, κοριοί και μηνύσεις - Πώς η ζωή του τραγουδιστή έγινε «Truman Show»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ένταση ανάμεσα στον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη και την οικογένειά του συνεχίζει να οξύνεται, με αμοιβαίες καταγγελίες και δημόσιες δηλώσεις.

Μετά την κατάθεση μήνυσης από τον ίδιο, οι γονείς και οι δύο αδερφές του απαντούν, αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς του και εκφράζοντας την ανησυχία τους για την ψυχική του κατάσταση.

Αντιπαράθεση για το σύστημα παρακολούθησης και την ψυχική υγεία

Πηγές από την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας στο MEGA, χαρακτηρίζουν «αβάσιμες» τις κατηγορίες περί κοριού και παρακολούθησης που έχει καταγγείλει ο τραγουδιστής. Σύμφωνα με αυτές, ο ίδιος φαίνεται να παρουσιάζει αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα. Επιπλέον, εκφράζουν αμφιβολίες για το αν το σύστημα παρακολούθησης που εντοπίστηκε το 2024 ήταν πραγματικό ή τοποθετήθηκε από τον ίδιο.

Ο καλλιτέχνης, μέσω του δικηγόρου του, υποστηρίζει πως παρακολουθείται συνεχώς και ότι έχουν καταγραφεί ιδιωτικές συνομιλίες του, ενώ αναφέρει ύποπτες κινήσεις στον κήπο του. Η οικογένεια, όμως, επιμένει ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση των καμερών ή άλλων μέσων παρακολούθησης με τα μέλη της.

Ανησυχίες για την ψυχική κατάσταση και το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Η τελευταία συνάντηση του καλλιτέχνη με την οικογένειά του, λίγες μέρες πριν τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, περιγράφεται από την πλευρά της οικογένειας ως ένδειξη σοβαρών ψυχιατρικών προβλημάτων. Η αδερφή του, Μαρία Μαζωνάκη, κατέθεσε στις αρχές ότι ο Γιώργος είχε εκρήξεις και αμφισβητούσε ακόμα και τη συγγένεια με τη μητέρα τους, ενώ επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε συνεργάτιδα του.

Η οικογένεια αιτιολογεί την απόφαση για τον εγκλεισμό του με φόβους για την ασφάλειά του και τη χρήση ουσιών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το σύντομο διάστημα νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο δεν όφειλε να έχει ως αποτέλεσμα το εξιτήριο που δόθηκε, δεδομένου ότι το πρόβλημα παραμένει ανεπίλυτο.

Η διαμάχη για το ακίνητο στη Μύκονο

Ένα ακόμη σημείο έντασης αφορά στο ακίνητο της Μυκόνου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης κατηγορεί την αδερφή του Βάσω για εξαπάτηση και μεταβίβαση του ακινήτου σε εταιρεία χωρίς τη συμμετοχή του. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν ανήκει ούτε στον τραγουδιστή ούτε στην ίδια, καθώς πρόκειται για μισθωμένο σπίτι μέσω εταιρείας.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι ο Γιώργος δεν έχει επικοινωνήσει με τη μητέρα του, ακόμα και κατά τη διάρκεια σοβαρών γεγονότων υγείας, ενώ κάνουν λόγο για σοβαρές παρατυπίες στη διαδικασία νοσηλείας του.

Μια οικογένεια διχασμένη

Η αντιπαράθεση μεταξύ του Γιώργου Μαζωνάκη και της οικογένειάς του παραμένει έντονη, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες και να ετοιμάζονται για δικαστικές διαμάχες. Η κατάσταση δείχνει να παραμένει αδιέξοδη, με σημαντικές επιπτώσεις στην προσωπική και επαγγελματική ζωή του καλλιτέχνη.

Η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί περαιτέρω, καθώς οικονομικές διαμάχες και οι δημόσιες δηλώσεις συνεχίζονται, ενώ η ψυχική υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη παραμένει στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πού πωλούνται σπίτια έως 200.000 ευρώ - Αναλυτικός πίνακας με περιοχές

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

06:42LIFESTYLE

Μπρος στον δρόμο που άνοιξε ο Ανδρέας Μικρούτσικος - Η επιστροφή των Βετεράνων

06:38LIFESTYLE

Δεν είναι μόνο η Μπέλα Χαντίντ: Οι διάσημοι που έδωσαν μάχη με τη νόσο Lyme

06:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκαν στην Αραβία σπάνια νομίσματα που εμφανίζουν τον Μέγα Αλέξανδρο ως Ηρακλή

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο μεγάλος γρίφος της κεντροαριστεράς: Διεργασίες, δημοσκοπήσεις και το σχέδιο του «φόρουμ»

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο αυστηρός ΚΟΚ σώζει ζωές – Σημαντική μείωση των θανάτων στην άσφαλτο κατά 17,2%, αλλά οι παραβάτες… δεν βάζουν μυαλό – Αναλυτικά στοιχεία, τι λένε ειδικοί

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

06:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μεταφέρει το… άρωμα Ελλάδας από τη Μελβούρνη στο Σίδνεϊ

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Τα αποτελέσματα από την 24ωρη λειτουργία μετρό, τραμ και λεωφορείων - Θετική ανταπόκριση από την εστίαση

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ουσίες, κοριοί και μηνύσεις - Πώς η ζωή του τραγουδιστή έγινε «Truman Show»

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Ποιος πλήρωνε τον «Δράκο του Αιγάλεω» για τους εμπρησμούς – Τι έδειξε η έρευνα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι θυελλώδεις άνεμοι φέρνουν νέα πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη Πόλη της Γάζας - Το Ισραήλ προετοιμάζεται για μακρά εκστρατεία

04:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

04:30WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Ποιος πλήρωνε τον «Δράκο του Αιγάλεω» για τους εμπρησμούς – Τι έδειξε η έρευνα

06:38LIFESTYLE

Δεν είναι μόνο η Μπέλα Χαντίντ: Οι διάσημοι που έδωσαν μάχη με τη νόσο Lyme

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

06:42LIFESTYLE

Μπρος στον δρόμο που άνοιξε ο Ανδρέας Μικρούτσικος - Η επιστροφή των Βετεράνων

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι χρήστης ουσιών» λέει η οικογένειά του!

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

18:36LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Δίνει «σκληρή μάχη» με τη νόσο του Lyme - Εικόνες μέσα από το νοσοκομείο

06:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκαν στην Αραβία σπάνια νομίσματα που εμφανίζουν τον Μέγα Αλέξανδρο ως Ηρακλή

06:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πού πωλούνται σπίτια έως 200.000 ευρώ - Αναλυτικός πίνακας με περιοχές

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εθνική Οδό στο ύψος του Μαρτίνου: Νεκρός μετά από σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα ένας άνδρας

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Monic Karungi: Η συγκλονιστική υπόθεση του θανάτου της γυναίκας των porta potty party - Τα ακραία φετίχ, ο εγκέφαλος του δικτύου και η έρευνα των συγγενών

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ουσίες, κοριοί και μηνύσεις - Πώς η ζωή του τραγουδιστή έγινε «Truman Show»

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νέα επίθεση λύκου σε 5χρονη στον Νέο Μαρμαρά - Σώθηκε χάρη στην επέμβαση περαστικού

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ