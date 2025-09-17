Γιώργος Μαζωνάκης: «Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο» απαντά η οικογένεια

Τι υποστηρίζει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που ο τραγουδιστής ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά κατά συγγενικού του προσώπου 

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο» απαντά η οικογένεια
Ο Γιώργος Μαζωνάκης
Την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζεται να καταθέσει μήνυση κατά συγγενικού του προσώπου, η οικογένειά του - μέσω των συνηγόρων της - αναφέρει: «Δεν ήμασταν εμείς που αποφασίσαμε τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο».

Όπως τονίζει μάλιστα η οικογένεια του πολύ γνωστού τραγουδιστή, ο εισαγγελέας ήταν αυτός που διέταξε τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρικό ίδρυμα. «Η αίτηση κατατέθηκε, σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου, και αφορούσε την ακούσια εξέταση. Κρίνουμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι κατά τον Νόμο ουδείς έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα ακούσιου εγκλεισμού οποιουδήποτε προσώπου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

«Ο νομοθέτης έχει αναθέσει την αρμοδιότητα αυτή αποκλειστικά και μόνον στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος μετά τη λήψη δύο ιατρικών γνωματεύσεων, που πρέπει να είναι σύμφωνες μεταξύ τους, αποφασίζει προσωρινά σχετικά με τον ακούσιο εγκλεισμό, διαβιβάζοντας στη συνέχεια τη δικογραφία στο αρμόδιο κατά τον Νόμο Δικαστήριο, το οποίο θα αποφανθεί οριστικά επί αυτού».

Η ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη:

Η Δικηγορική Εταιρεία «Σπύρου Δ. Βλάσση & Συνεργατών», έχοντας αναλάβει την νομική εκπροσώπηση της οικογένειας Μαζωνάκη, επιλέξαμε από την πρώτη στιγμή, να μην προβούμε σε δημόσιες δηλώσεις και να μην αποτελέσουμε μέρος δημόσιων αντιπαραθέσεων.

Ιδίως σε μία υπόθεση, όπου το μοναδικό ενδιαφέρον των εντολέων μας, σχετίζεται με την υγεία και την ασφάλεια του παιδιού τους και όχι με την δημιουργία δικαστικών υποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως, πάγια θέση της Δικηγορικής εταιρείας μας, είναι, ότι μοναδικό πεδίο επίλυσης των νομικών υποθέσεων αποτελούν οι δικαστικές αίθουσες.

Παρά ταύτα και με δεδομένο ότι έχει επιλεγεί από την άλλη πλευρά, η προαναγγελία διαφόρων δικαστικών ενεργειών δια των τηλεοπτικών και ηλεκτρονικών μέσων, είμαστε υποχρεωμένοι να διευκρινίσουμε τα εξής:

1. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει σε ανακοίνωσή μας, καταθέσαμε αίτηση ενώπιον του Αστυνομικού Τμήματος στις 04.08.2025. Η αναφορά στην ημερομηνία κατάθεσης γίνεται για να καταδειχθεί πλήρως ότι ουδεμία σχέση με την αλήθεια έχει, η σύνδεση των ενεργειών μας με την 15η Αυγούστου 2025.

2. Η αίτηση κατατέθηκε σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου και αφορούσε την ακούσια εξέταση. Κρίνουμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι κατά τον Νόμο ουδείς έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα ακούσιου εγκλεισμού οποιουδήποτε προσώπου. Ο νομοθέτης έχει αναθέσει την αρμοδιότητα αυτή αποκλειστικά και μόνον στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος μετά τη λήψη δύο ιατρικών γνωματεύσεων, που πρέπει να είναι σύμφωνες μεταξύ τους, αποφασίζει προσωρινά σχετικά με τον ακούσιο εγκλεισμό, διαβιβάζοντας στη συνέχεια τη δικογραφία στο αρμόδιο κατά τον Νόμο Δικαστήριο, το οποίο θα αποφανθεί οριστικά επί αυτού.

Επομένως, μόνον ο αρμόδιος Εισαγγελεύς και μόνον μετά από δύο σύμφωνες ως προς τα συμπεράσματα ιατρικές γνωματεύσεις, έχει το δικαίωμα και την αρμοδιότητα να αποφασίσει σχετικά με τον ακούσιο εγκλεισμό.

3. Την αίτηση περί ακούσιας εξέτασης υπέβαλαν η Κλειώ και η Μαρία Μαζωνάκη. Είναι προφανές και αυτονόητο ότι μια μητέρα δεν χρειάζεται οποιαδήποτε πειθώ και φορτικότητα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ώστε να ενεργήσει για ό,τι θεωρεί σωστό για το παιδί της.

4. Ο Νομοθέτης ορίζει πλήρως τα στοιχεία του αδικήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης. Είναι βέβαιο ότι ουδέποτε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας Μαζωνάκη διέδωσε οτιδήποτε ενώπιον τρίτων. Ούτε αληθές, ούτε ακόμη περισσότερο εν γνώσει τους ψευδές. Αντιθέτως απείχε από κάθε δήλωση, αποδεικνύοντας εμπράκτως τον σεβασμό της, στα ευαίσθητα προσωπικά, ιατρικά δεδομένα.

Μια σημαντική επισήμανση, αποτελεί επίσης η αναφορά του Νομοθέτη, ότι στην έννοια του τρίτου δεν περιλαμβάνονται οι δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι που λαμβάνουν γνώση κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο κάποιας δίκης.

5. Ήδη από το Μάιο του 2024 για πρώτη φορά και ιδίως τις τελευταίες ημέρες γίνεται αναφορά και προαναγγελία μηνύσεων σχετικά με ζητήματα οικονομικής φύσεως.

Θέλουμε να επαναλάβουμε ότι η μοναδική μέχρι σήμερα υπόθεση που αφορούσε οικονομικές διεκδικήσεις, εκφράστηκε με μια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η οποία αφού εκδικάστηκε, περαιώθηκε με την έκδοση απόφασης υπέρ της Βάσως Μαζωνάκη.

Ουδέποτε από το Μάιο του 2024, μέχρι και σήμερα έχει ασκηθεί οποιαδήποτε έγκληση, για οποιοδήποτε οικονομικό αδίκημα, η οποία τουλάχιστον να έχει περιέλθει σε γνώση μας. Είναι προφανές ότι δεν έχει ασκηθεί επειδή δεν υφίσταται αδίκημα. Είναι γνωστή σε όλους τους ενασχολούμενους με τα δικαστήρια, η διεύθυνση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς και το γεγονός, ότι λειτουργεί και κατά το μήνα Αύγουστο.

Καταλήγοντας επιθυμούμε να γνωστοποιήσουμε, ότι στις δίκες ενώπιον των τηλεοπτικών παραθύρων θα συνεχίσουμε να είμαστε απόντες, δηλώνοντας την παράσταση μας, μόνον εάν απαιτηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, που ευτυχώς για εμάς έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα να κρίνουν και να αποφασίσουν.

