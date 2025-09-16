Γιώργος Μαζωνάκης: «Υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδά τη νέα του επιτυχία «Ανάσα» 

Ο Γιώργος Μαζωνάκης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβασε δεύτερο βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok. Στο βίντεο ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδά από το σαλόνι του σπιτιού του και στέλνει μηνύματα προς κάθε αποδέκτη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως βλέπετε, τραγουδά την επιτυχία του «Ανάσα» που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες, τονίζοντας στη λεζάντα ότι «υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα«.

Μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για τον κοριό που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι του και κατέγραφε τις συνομιλίες του, ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεχίζει τις νομικές ενέργειες εναντίον της οικογένειάς του.

