Γιώργος Μαζωνάκης: Όλη η αλήθεια για τον «κοριό» στο σαλόνι του τραγουδιστή - Η μήνυση που υπέβαλλε

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αντιλήφθηκε τυχαία ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν και κατέγραφαν τις συνομιλίες του στο σπίτι όπου διέμενε, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τίποτα. Παραμένει άγνωστο πότε και πώς έγινε η εγκατάσταση της συσκευής, όπως και ποιος έδωσε την εντολή για την παρακολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, το επίμαχο usb είχε τοποθετηθεί στο σαλόνι, κρυμμένο στο πόδι του καναπέ. Οι πρώτες του υποψίες γεννήθηκαν όταν παρατήρησε διαρροή ιδιωτικών του συζητήσεων.

Όπως αποδείχθηκε, επρόκειτο για κοριό παρακολούθησης συνεχούς εγγραφής, εξαιρετικά μικρού μεγέθους. Διέθετε μπαταρία διάρκειας έως 25 ωρών, μνήμη 16GB και δυνατότητα να χωρίζει τα αρχεία κάθε πέντε ώρες. Η συσκευή μπορούσε εύκολα να συνδεθεί σε κινητό τηλέφωνο μέσω καλωδίου. Επιπλέον, δεν κατέγραφε αδιάκοπα, αλλά ενεργοποιούνταν αυτόματα με την ανίχνευση φωνών.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης την στιγμή που πήρε εξιτήριο απο το Δρομοκαϊτειο. Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 Eurokinissi

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι άτομα εισέρχονταν ανά τακτά διαστήματα στο σπίτι του καλλιτέχνη, προκειμένου να φορτίζουν τη συσκευή, να ελέγχουν τη θέση της και να διαγράφουν όσα αρχεία δεν χρειάζονταν.

Επιπλέον, οι ειδικοί έδειξαν τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη μικροσκοπική συσκευή μπορούσε να μεταδώσει εικόνα υψηλής ευκρίνειας ακόμη και σε τηλεόραση.

Ο δικηγόρος του επισημαίνει ότι ο καλλιτέχνης είναι βαθιά στενοχωρημένος και αγανακτισμένος, αλλά αποφασισμένος να φτάσει μέχρι το τέλος, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια για την περιπέτεια που έζησε αυτό το καλοκαίρι.

Τι αναφέρει η μήνυση του Μαζωνάκη σε βάρος της αδελφής του Βάσως

Στη μήνυση που υπέβαλε ο τραγουδιστής κατά της αδερφής του, Βάσως Μαζωνάκη αναφέρει: «Ανακάλυψα ότι η αδελφή μου Βάσω προέβη σε ψευδή και πλαστή δήλωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ καθώς και σε ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης της ετερόρρυθμης εταιρείας μας, σύμφωνα με το οποίο, δήθεν μεταβίβασα το δικό μου ποσοστό στην αδελφή μου Βάσω και στον σύζυγό της.

Συγκεκριμένα, το ιδιωτικό συμφωνητικό είχε ημερομηνία 28/08/2023 κι έγινε δήθεν μεταξύ εμού, της αδελφής μου και του τρίτου προσώπου, του συζύγου της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του. Χρησιμοποιώντας δηλαδή, ένα πληρεξούσιο του 2014 που δεν έδινε τέτοια εντολή, μεταβίβασε μετοχές δικές μου στον εαυτό της και σε τρίτο πρόσωπο, στον σύζυγό της.

«Όσον αφορά το περιστατικό της ακούσιας νοσηλείας μου, μηνύω τα μέλη της οικογένειάς μου και την φίλη και μακιγιέζ μου για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμηση. Συγκεκριμένα, η φίλη μου Σ.Π. ήταν κολλητή της αδελφής μου Μαρίας και για ένα διάστημα συνεργάτιδα και μακιγιέζ μου. Με την εν λόγω μακιγιέζ διέκοψα τη συνεργασία με δική μου πρωτοβουλία τον Μάρτιο του 2024».

Εξιτήριο του Γιώργου Μαζωνάκη απο το Δρομοκαϊτειο. Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 Eurokinissi

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε μήνυση κατά των συγγενών του, επειδή η αρχική διαδικασία της 14ης Αυγούστου παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, έχοντας μαζί του την εισαγγελική παραγγελία και δίνοντας κατάθεση. Στη συνέχεια, αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του στα νότια προάστια και τον μετέφεραν στο Δρομοκαΐτειο, το οποίο εκείνη την ημέρα εφημέρευε.

Μάλιστα ότι τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις του καλλιτέχνη με την αδελφή του, πρώην μάνατζέρ του, διαταράχθηκαν, καθώς όπως υποστηρίζει ο ίδιος, εκείνη μετέφερε σε δική της εταιρεία ένα ακίνητο στη Μύκονο που διαχειρίζονταν από κοινού. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ζητήσει να επαναληφθεί η αρχική διαδικασία της εταιρείας στην οποία είχε μετοχικό μερίδιο, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

