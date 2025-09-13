Γιώργος Μαζωνάκης: «Αιτήθηκε η αδελφή να μεταφερθεί στο Δρομοκαΐτειο», αναφέρει ο δικηγόρος του

Ο διάσημος τραγουδιστής, Γιώργος Μαζωνάκης, μετέβη την Παρασκευή (13/09) στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και κατάθεσε μηνύσεις κατά της οικογένειάς του, με αφορμή τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου.

Ο δικηγόρος του ερμηνευτή, Γιώργος Μερκουλίδης, τόνισε πως «δυστυχώς ο θεσμός της ακούσιας νοσηλείας είναι προβληματικός στην Ελλάδα διότι ένας συγγενείς Α’ ή Β’ βαθμού μπορεί να αιτηθεί και εύκολα μπορεί να κλείσει έναν άνθρωπο που δεν έχει πρόβλημα σε ψυχιατρική δομή».

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αιτήθηκε η αδελφή και είπαν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ότι ο Γιώργος πάσχει από ψυχικό νόσημα και είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους. Όταν λοιπόν συλλαμβάνεται από αστυνομικούς και περιπολικό και οδηγείται σε μία δημόσια ψυχιατρική δομή, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο», προσέθεσε.

Αναφορικά με τα γεγονότα της 14ης Αυγούστου, ο κ. Μερκουλίδης σημείωσε ότι «με πήρε τηλέφωνο στις 20:55 εκείνη την ημέρα και μου λέει: “Γιώργο, είναι ένα περιπολικό έξω από το σπίτι μου, μου χτύπησαν το κουδούνι και από το θυροτηλέφωνο μου είπαν οι αστυνομικοί ότι υπάρχει εισαγγελική διάταξη να με πάνε σε δημόσια ψυχιατρική δομή γιατί αιτήθηκαν οι αδελφές μου”».

