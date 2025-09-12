Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκε στην Ευελπίδων για να καταθέσει μηνύσεις κατά της οικογένειάς του

Ο τραγουδιστής, Γιώργος Μαζωνάκης, μετέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (12/09) στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προκειμένου να καταθέσει μηνύσεις κατά συγγενικών του προσώπων, μετά τον εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο.

Ο ερμηνευτής μίλησε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν, επισημαίνοντας ότι εκτός της παραμονής στο Δρομοκαΐτειο θα ασχοληθεί και με την ακούσια νοσηλεία, η οποία δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα, όπως τόνισε.

Σε ερώτηση εάν βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης στο σπίτι του, απάντησε πως «θα ακούσετε για τα πάντα σύντομα».

«Θα ασχοληθώ με τον εγκλεισμό μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας παρακαλώ. Αυτός είναι ο ένας λόγος που είμαι εδώ. Ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία, είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα και πολλοί έχουν αναφερθεί σε εμένα, αν μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσταση, να βοηθήσω να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους», προσέθεσε, ενώ, σημείωσε ακόμη ότι έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο, θα ακούσετε για τα πάντα σύντομα».

Διαβάστε επίσης