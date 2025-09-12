Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκε στην Ευελπίδων για να καταθέσει μηνύσεις κατά της οικογένειάς του

«Θα ακούσετε για τα πάντα σύντομα», είπε σε σύντομη δήλωση στους δημοσιογράφους

Newsbomb

Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκε στην Ευελπίδων για να καταθέσει μηνύσεις κατά της οικογένειάς του
INTIME.
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο τραγουδιστής, Γιώργος Μαζωνάκης, μετέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (12/09) στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προκειμένου να καταθέσει μηνύσεις κατά συγγενικών του προσώπων, μετά τον εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο ερμηνευτής μίλησε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν, επισημαίνοντας ότι εκτός της παραμονής στο Δρομοκαΐτειο θα ασχοληθεί και με την ακούσια νοσηλεία, η οποία δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα, όπως τόνισε.

Σε ερώτηση εάν βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης στο σπίτι του, απάντησε πως «θα ακούσετε για τα πάντα σύντομα».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Θα ασχοληθώ με τον εγκλεισμό μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας παρακαλώ. Αυτός είναι ο ένας λόγος που είμαι εδώ. Ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία, είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα και πολλοί έχουν αναφερθεί σε εμένα, αν μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσταση, να βοηθήσω να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους», προσέθεσε, ενώ, σημείωσε ακόμη ότι έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο, θα ακούσετε για τα πάντα σύντομα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ιστορική Φιλαρμονική Εταιρία Κέρκυρας «Παλαιά» στο Ηρώδειο για μία μοναδική μουσική παράσταση στις 20 Σεπτεμβρίου

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Η σύζυγος του δολοφονημένου ακτιβιστή επέστρεψε στην Αριζόνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και την Ούσα Βανς

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Διαφωνεί με τον Τραμπ ο Τουσκ - Η εισβολή ρωσικών drones «δεν ήταν λάθος»

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού – «Φοβάμαι για το μέλλον της μονής» – Τι είπε για την περιουσία και από ποιους ζήτησε συγγνώμη

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,2% του τζίρου των επιχειρήσεων τον Ιούλιο

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η ιδεολογία και οι απόψεις που τον έκαναν δημοφιλή - Τα viral debates στα πανεπιστήμια και πώς απαντούσε στους επικριτές του

13:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον γκουρού του AI Ντέμη Χασάμπη για τη μετάβαση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για πάνω από 11 χιλιάδες προϊόντα «μαϊμού»

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Βόρεια Κορέα: Θανατική ποινή και εκτέλεση για όσους παρακολουθούν και διανέμουν ταινίες και σειρές από τη Νότια Κορέα!

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θα πάντρευε το παιδί της συντρόφου του ο 54χρονος που πέθανε στην Ολυμπία Οδό - Συγκινεί η απόφαση της οικογένειας

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ αιωνόβιων στην Ιαπωνία: Κοντά στους 100.000 φτάνουν οι άνω των 100 ετών

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πήρε νέα προθεσμία για τις «ιερές μπίζνες» ο κληρικός με τα «ροζ βίντεο»

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά drones από ξύλο και... αφρό απέναντι στα πανάκριβα όπλα της Δύσης - Πόσο έτοιμο είναι το ΝΑΤΟ για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Μόσχας

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα Ειρήνης Μουρτζούκου: «Η κόρη μου είχε σκοτώσει τον μικρό Παναγιωτάκη»

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Yu Menglong σε ηλικία 37 ετών - Έγινε γνωστός με την σειρά «Eternal Love» του Netflix

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκε στην Ευελπίδων για να καταθέσει μηνύσεις κατά της οικογένειάς του

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: To t-shirt του υπόπτου «κλειδί» για την ταυτότητα του δράστη - Δώρο από το «Εθνικό Ίδρυμα Βετεράνων με Αναπηρία»

12:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η ΑΕΚ δεύτερη πιο δημοφιλής επιλογή για την κατάκτηση του Conference League

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Εθνική μπάσκετ με την Τουρκία - Ποια κανάλια θα κάνουν μετάδοση

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σερβιτόρος πήγε να σπάσει νέο ρεκόρ μεταφοράς μπύρας και τα έκανε… μούσκεμα – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

11:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Απειλή» για την Ελλάδα - Η παρουσίαση της Τουρκίας

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θα πάντρευε το παιδί της συντρόφου του ο 54χρονος που πέθανε στην Ολυμπία Οδό - Συγκινεί η απόφαση της οικογένειας

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά drones από ξύλο και... αφρό απέναντι στα πανάκριβα όπλα της Δύσης - Πόσο έτοιμο είναι το ΝΑΤΟ για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Μόσχας

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θρήνος για την 20χρονη Αρίνα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ – Σε σοκ ο οδηγός

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Yu Menglong σε ηλικία 37 ετών - Έγινε γνωστός με την σειρά «Eternal Love» του Netflix

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: To t-shirt του υπόπτου «κλειδί» για την ταυτότητα του δράστη - Δώρο από το «Εθνικό Ίδρυμα Βετεράνων με Αναπηρία»

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Εθνική μπάσκετ με την Τουρκία - Ποια κανάλια θα κάνουν μετάδοση

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ένοπλο που τον δολοφόνησε - Οι αρχές συνθέτουν τα κομμάτια του παζλ

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα Ειρήνης Μουρτζούκου: «Η κόρη μου είχε σκοτώσει τον μικρό Παναγιωτάκη»

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε η διαθήκη του Αρμάνι: Δίνει το πράσινο φως για την πώληση της αυτοκρατορίας του - Ποιοι είναι οι «μνηστήρες»

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκε στην Ευελπίδων για να καταθέσει μηνύσεις κατά της οικογένειάς του

12:15ΥΓΕΙΑ

Candida auris: Ο μύκητας που εξαπλώνεται στα ελληνικά νοσοκομεία - 852 κρούσματα σε μία πενταετία

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρημάτων – Τι πρέπει να προσέχετε

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Η σύζυγος του δολοφονημένου ακτιβιστή επέστρεψε στην Αριζόνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και την Ούσα Βανς

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: 37χρονος αποκεφάλισε τον διευθυντή του επειδή του ζήτησε να μην χρησιμοποιήσει χαλασμένο πλυντήριο

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φθινοπωρινό σκίρτημα» βλέπει ο Τσατραφύλλιας – Η εξαίρεση της μίας μέρας

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού – «Φοβάμαι για το μέλλον της μονής» – Τι είπε για την περιουσία και από ποιους ζήτησε συγγνώμη

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Βόρεια Κορέα: Θανατική ποινή και εκτέλεση για όσους παρακολουθούν και διανέμουν ταινίες και σειρές από τη Νότια Κορέα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ