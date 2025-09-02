Γιώργος Μαζωνάκης: «Ανησύχησα βρε παιδί μου…» – Το νέο μήνυμα του τραγουδιστή
Επανεμφάνιση για τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από το instagram
Μια νέα φωτογραφία δημοσίευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στον λογαριασμό του στο instagram, το οποίο εμπεριείχε και ένα μήνυμα όλο νόημα.
Συγκεκριμένα, η φωτογραφία που ανήρτησε ο δημοφιλής τραγουδιστής συνοδεύεται από ένα κείμενο, που του είχε σταλεί από κάποιο γνωστό του πρόσωπο το οποίο αναφέρει:
“… όλα καλά Γιώργο; «ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια»”.
