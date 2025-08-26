Γιώργος Μαζωνάκης: Ξέγνοιαστος στη θάλασσα μετά τη νοσηλεία - Το βίντεο από το σκάφος

O τραγουδιστής απολαμβάνει την ελευθερία και την ηρεμία του

Γιώργος Μαζωνάκης: Ξέγνοιαστος στη θάλασσα μετά τη νοσηλεία - Το βίντεο από το σκάφος
Λίγες ημέρες μετά την έξοδό του από το Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης δείχνει να απολαμβάνει ξανά την καθημερινότητά του. Από το απόγευμα της Παρασκευής 21 Αυγούστου βρίσκεται στο σπίτι του, και σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου, μοιράστηκε με τους θαυμαστές του στο Instagram ένα στιγμιότυπο που αποπνέει ελευθερία και ξεγνοιασιά.

Στο βίντεο, ο τραγουδιστής φαίνεται πάνω σε σκάφος, απολαμβάνοντας τη θάλασσα, και με τη χαρακτηριστική αισιοδοξία του λέει: «Και μετά τη φουρτούνα έρχεται η μπουνάτσα».

«Η Βάσω ενορχήστρωσε τον εγκλεισμό», λέει ο δικηγόρος του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης περνά στην αντεπίθεση, έπειτα από τον εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, γνωστοποίησε πώς θα κινηθεί από εδώ και στο εξής ο τραγουδιστής, μιλώντας στο MEGA. Παράλληλα, ανέφερε ότι η αδελφή του τραγουδιστή, Βάσω Μαζωνάκη, ήταν εκείνη που «ενορχήστρωσε τον εγκλεισμό του», παρά το γεγονός ότι νωρίτερα σήμερα, η οικογένεια έστειλε επιστολή που ανέφερε ότι δεν είχε ουδεμία σχέση.

«Δεν είπαμε ότι την αίτηση την υπέβαλε η Βάσω Μαζωνάκη. Δεν αναφέραμε το όνομά της, αλλά ενορχήστρωσε την όλη διαδικασία η ίδια, είναι δεδομένο και αναμφισβήτητο γεγονός.

Τη Δευτέρα που ήμασταν στο Δρομοκαΐτειο και αφέθηκε ελεύθερος ο Γιώργος, ήταν και οι δύο οι αδελφές του εκεί και μάλιστα, πίεζαν φορτικά τους γιατρούς και τους απειλούσαν με μηνύσεις αν αφεθεί ελεύθερος, επειδή κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα», επεσήμανε ο κ. Μερκουλίδης.

«Δεν ήταν μόνο η Μαρία, ήταν και η Βάσω Μαζωνάκη και επανειλημμένως ήρθε σε επικοινωνία με τους θεράποντες γιατρούς. Στα εγκλήματα υπάρχουν φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

«Δεν γνωρίζω καμία δικαστική απόφαση που να δικαιώνει τη Βάσω Μαζωνάκη. Δεν έχει εκδικαστεί απόφαση, παρά μόνο κάτι ασφαλιστικά παλαιότερα που δεν ήμουν δικηγόρος εγώ και δεν γνωρίζω. Υπάρχουν οικονομικές διαφορές με τη διαχείριση της περιουσίας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ετοιμάζουμε μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα, κακουργηματικού χαρακτήρα, τις οποίες είχαμε σκοπό να τις καταθέσουμε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, τώρα θα τις διανθίσουμε και με άλλα αδικήματα εν όψει του εγκλεισμού του Γιώργου που θεωρούμε ότι έχει παράτυπα και παράνομα από πρόσωπα που δεν είχαν την αρμοδιότητα.

Στην αίτησή τους αναφέρουν ότι τα τελευταία δύο χρόνια σπάνια συστρέφονται τον Γιώργο, κατά συνέπεια, λοιπόν, πώς γνωρίζουν την ψυχική του υγεία και κάνουν μια τέτοια αίτηση;», ολοκλήρωσε ο δικηγόρος.

