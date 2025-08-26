Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το επεισόδιο που τον έστειλε στο Δρομοκαΐτειο - «Είναι επικίνδυνος...»

Στην αποκάλυψη του επεισοδίου που οδήγηση τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, προχώρησε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού, 15 ημέρες πριν τον εγκλεισμό του τραγουδιστή, είχε γίνει μια συνάντηση που προβλημάτισε τους γονείς του. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μια συνάντηση με τους γονείς του η οποία όχι μόνο δεν πήγε καλά αλλά ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης είχε διάφορες «εκρήξεις» και συμπεριφορές που οδήγησαν την οικογένειά του να ζητήσει τον εγκλεισμό του.

Μάλιστα, ενώ ήταν ήρεμος αρχικά και τους μιλούσε, ο τραγουδιστής έγινε... έξαλλος και έδιωξε τους γονείς του από σπίτι! Παρούσα στο επεισόδιο ήταν και η αδερφή του Μαρία, η οποία ήταν η μια εκ των δυο (η άλλη ήταν η μητέρα τους, Κλειώ) η οποία υπέγραψε να εγκλειστεί ο τραγουδιστής στο ψυχιατρείο.

«Ο γιός μας παθαίνει κρίσεις πανικού και φοβόμαστε πως θα κάνει κακό στον εαυτό του, δεν βγαίνει από το σπίτι του εδώ και μήνες», ανέφεραν στις Αρχές οι γονείς του Γιώργου Μαζωνάκη ενώ ο ίδιος ο τραγουδιστής, στον δικό του αντίλογο, αναφέρει πως δεν έχει καμία σχέση με κανέναν από την οικογένειά του οπότε δεν γίνεται να γνωρίζουν τι ακριβώς κάνει!

«Η Βάσω ενορχήστρωσε τον εγκλεισμό», λέει ο δικηγόρος του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης περνά στην αντεπίθεση, έπειτα από τον εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, γνωστοποίησε πώς θα κινηθεί από εδώ και στο εξής ο τραγουδιστής, μιλώντας στο MEGA. Παράλληλα, ανέφερε ότι η αδελφή του τραγουδιστή, Βάσω Μαζωνάκη, ήταν εκείνη που «ενορχήστρωσε τον εγκλεισμό του», παρά το γεγονός ότι νωρίτερα σήμερα, η οικογένεια έστειλε επιστολή που ανέφερε ότι δεν είχε ουδεμία σχέση.

«Δεν είπαμε ότι την αίτηση την υπέβαλε η Βάσω Μαζωνάκη. Δεν αναφέραμε το όνομά της, αλλά ενορχήστρωσε την όλη διαδικασία η ίδια, είναι δεδομένο και αναμφισβήτητο γεγονός.

Τη Δευτέρα που ήμασταν στο Δρομοκαΐτειο και αφέθηκε ελεύθερος ο Γιώργος, ήταν και οι δύο οι αδελφές του εκεί και μάλιστα, πίεζαν φορτικά τους γιατρούς και τους απειλούσαν με μηνύσεις αν αφεθεί ελεύθερος, επειδή κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα», επεσήμανε ο κ. Μερκουλίδης.

«Δεν ήταν μόνο η Μαρία, ήταν και η Βάσω Μαζωνάκη και επανειλημμένως ήρθε σε επικοινωνία με τους θεράποντες γιατρούς. Στα εγκλήματα υπάρχουν φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

«Δεν γνωρίζω καμία δικαστική απόφαση που να δικαιώνει τη Βάσω Μαζωνάκη. Δεν έχει εκδικαστεί απόφαση, παρά μόνο κάτι ασφαλιστικά παλαιότερα που δεν ήμουν δικηγόρος εγώ και δεν γνωρίζω. Υπάρχουν οικονομικές διαφορές με τη διαχείριση της περιουσίας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ετοιμάζουμε μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα, κακουργηματικού χαρακτήρα, τις οποίες είχαμε σκοπό να τις καταθέσουμε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, τώρα θα τις διανθίσουμε και με άλλα αδικήματα εν όψει του εγκλεισμού του Γιώργου που θεωρούμε ότι έχει παράτυπα και παράνομα από πρόσωπα που δεν είχαν την αρμοδιότητα.

Στην αίτησή τους αναφέρουν ότι τα τελευταία δύο χρόνια σπάνια συστρέφονται τον Γιώργο, κατά συνέπεια, λοιπόν, πώς γνωρίζουν την ψυχική του υγεία και κάνουν μια τέτοια αίτηση;», ολοκλήρωσε ο δικηγόρος.