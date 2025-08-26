Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το επεισόδιο που τον έστειλε στο Δρομοκαΐτειο - «Είναι επικίνδυνος...»

Το άγνωστο επεισόδιο 15 ημέρες πριν τον εγκλεισμό του τραγουδιστή

Δημήτρης Δρίζος

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το επεισόδιο που τον έστειλε στο Δρομοκαΐτειο - «Είναι επικίνδυνος...»
Αρχείου - In Time
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην αποκάλυψη του επεισοδίου που οδήγηση τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, προχώρησε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού, 15 ημέρες πριν τον εγκλεισμό του τραγουδιστή, είχε γίνει μια συνάντηση που προβλημάτισε τους γονείς του. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μια συνάντηση με τους γονείς του η οποία όχι μόνο δεν πήγε καλά αλλά ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης είχε διάφορες «εκρήξεις» και συμπεριφορές που οδήγησαν την οικογένειά του να ζητήσει τον εγκλεισμό του.

Μάλιστα, ενώ ήταν ήρεμος αρχικά και τους μιλούσε, ο τραγουδιστής έγινε... έξαλλος και έδιωξε τους γονείς του από σπίτι! Παρούσα στο επεισόδιο ήταν και η αδερφή του Μαρία, η οποία ήταν η μια εκ των δυο (η άλλη ήταν η μητέρα τους, Κλειώ) η οποία υπέγραψε να εγκλειστεί ο τραγουδιστής στο ψυχιατρείο.

«Ο γιός μας παθαίνει κρίσεις πανικού και φοβόμαστε πως θα κάνει κακό στον εαυτό του, δεν βγαίνει από το σπίτι του εδώ και μήνες», ανέφεραν στις Αρχές οι γονείς του Γιώργου Μαζωνάκη ενώ ο ίδιος ο τραγουδιστής, στον δικό του αντίλογο, αναφέρει πως δεν έχει καμία σχέση με κανέναν από την οικογένειά του οπότε δεν γίνεται να γνωρίζουν τι ακριβώς κάνει!

«Η Βάσω ενορχήστρωσε τον εγκλεισμό», λέει ο δικηγόρος του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης περνά στην αντεπίθεση, έπειτα από τον εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, γνωστοποίησε πώς θα κινηθεί από εδώ και στο εξής ο τραγουδιστής, μιλώντας στο MEGA. Παράλληλα, ανέφερε ότι η αδελφή του τραγουδιστή, Βάσω Μαζωνάκη, ήταν εκείνη που «ενορχήστρωσε τον εγκλεισμό του», παρά το γεγονός ότι νωρίτερα σήμερα, η οικογένεια έστειλε επιστολή που ανέφερε ότι δεν είχε ουδεμία σχέση.

«Δεν είπαμε ότι την αίτηση την υπέβαλε η Βάσω Μαζωνάκη. Δεν αναφέραμε το όνομά της, αλλά ενορχήστρωσε την όλη διαδικασία η ίδια, είναι δεδομένο και αναμφισβήτητο γεγονός.

Τη Δευτέρα που ήμασταν στο Δρομοκαΐτειο και αφέθηκε ελεύθερος ο Γιώργος, ήταν και οι δύο οι αδελφές του εκεί και μάλιστα, πίεζαν φορτικά τους γιατρούς και τους απειλούσαν με μηνύσεις αν αφεθεί ελεύθερος, επειδή κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα», επεσήμανε ο κ. Μερκουλίδης.

«Δεν ήταν μόνο η Μαρία, ήταν και η Βάσω Μαζωνάκη και επανειλημμένως ήρθε σε επικοινωνία με τους θεράποντες γιατρούς. Στα εγκλήματα υπάρχουν φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

«Δεν γνωρίζω καμία δικαστική απόφαση που να δικαιώνει τη Βάσω Μαζωνάκη. Δεν έχει εκδικαστεί απόφαση, παρά μόνο κάτι ασφαλιστικά παλαιότερα που δεν ήμουν δικηγόρος εγώ και δεν γνωρίζω. Υπάρχουν οικονομικές διαφορές με τη διαχείριση της περιουσίας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ετοιμάζουμε μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα, κακουργηματικού χαρακτήρα, τις οποίες είχαμε σκοπό να τις καταθέσουμε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, τώρα θα τις διανθίσουμε και με άλλα αδικήματα εν όψει του εγκλεισμού του Γιώργου που θεωρούμε ότι έχει παράτυπα και παράνομα από πρόσωπα που δεν είχαν την αρμοδιότητα.

Στην αίτησή τους αναφέρουν ότι τα τελευταία δύο χρόνια σπάνια συστρέφονται τον Γιώργο, κατά συνέπεια, λοιπόν, πώς γνωρίζουν την ψυχική του υγεία και κάνουν μια τέτοια αίτηση;», ολοκλήρωσε ο δικηγόρος.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:05ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Παιανία

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Σκύδρα: «Τον σκότωσα γιατί μου έκλεψε τα φρούτα», λέει ο 75χρονος για τον 72χρονου

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Διαρροή φυσικού αερίου στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» – Αποκαταστάθηκε άμεσα το πρόβλημα

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το επεισόδιο που τον έστειλε στο Δρομοκαΐτειο - «Είναι επικίνδυνος...»

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πρόταση γάμου στην κορυφή του Ολύμπου - «Το δαχτυλίδι στο σακίδιο φαινόταν να βαραίνει…»

16:38ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Red Bull Gym Clash: Η παγκόσμια «μάχη» που ανεβάζει το fitness σε άλλο επίπεδο!

16:37LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: Διακοπές στην Κω - Το «καυτό» μπικίνι, οι ταβέρνες και το πολυτελές ξενοδοχείο

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS επιμένει - Οι Αμερικανοί «βλέπουν» νέα θερμή εισβολή

16:34ΥΓΕΙΑ

«Παραπλανητικά τα δημοσιεύματα για τον μύκητα Ασπέργιλλο στον Άγιο Σάββα», αναφέρει το νοσοκομείο

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Μεγάλη ανησυχία στις αγορές ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης - Πέφτει το χρηματιστήριο

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Παιανία - Μήνυμα του 112

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Μεγάλη επιχείρηση του IDF σε τούνελ της Χαμάς - Βίντεο από την καταστροφή τους

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης που πουλούσε κλεμμένες τσιπούρες

16:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φθιώτιδα: Στη φυλακή 59χρονος που απείλησε με μαχαίρι τη νύφη και τα ανίψια του

16:13ΚΟΣΜΟΣ

Το χωριό που εξαφανίζεται από τον χάρτη κάθε βράδυ: Το ανεξήγητο μυστήριο της Ευρώπης

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Παιανία - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας βίασε ανήλικη μέσα σε συγγενικό της σπίτι - Τι λέει η Αστυνομία

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Eurostat: Δεύτερη στην ΕΕ η Ελλάδα στις δυνάμεις πυρόσβεσης - Στο υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου

16:00ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: «Σταγόνα στον ωκεανό» η ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα, τέσσερις ημέρες μετά την κήρυξη λιμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το επεισόδιο που τον έστειλε στο Δρομοκαΐτειο - «Είναι επικίνδυνος...»

14:24ΚΟΣΜΟΣ

«Μαμά, είμαι εγώ»: Η συγκλονιστική ιστορία της Τζέισι Ντάγκαρ που πέρασε 18 χρόνια αιχμάλωτη

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Παιανία - Μήνυμα του 112

14:35ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα θα σχολάνε οι μαθητές τη νέα χρονιά - Άλλαξε το ωράριο για τα ολοήμερα

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης στην κηδεία της συντρόφου του

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Παιανία - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας βίασε ανήλικη μέσα σε συγγενικό της σπίτι - Τι λέει η Αστυνομία

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Άγριο ξύλο οδηγού με επιβάτη σε αστικό λεωφορείο στη Βάρη - «Μα...α θα σε ισοπεδώσω»

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Μις Υφήλιος: Η μυστηριώδης υπόθεση της «Μις Παλαιστίνη» - Γεννημένη στις ΗΠΑ, μεγαλωμένη στον Καναδά και κάτοικος Ντουμπάι

12:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει στην ετήσια άδεια - Τι πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι

16:37LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: Διακοπές στην Κω - Το «καυτό» μπικίνι, οι ταβέρνες και το πολυτελές ξενοδοχείο

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Φανούριος: Ο νεοφανής άγιος της Εκκλησίας μας, τα θαύματά του και η φανουρόπιτα

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Διαρροή φυσικού αερίου στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» – Αποκαταστάθηκε άμεσα το πρόβλημα

15:48ΚΟΣΜΟΣ

«Όσο πιο βρώμικο, τόσο το καλύτερο»: Η 21χρονη που βγάζει 9.000 ευρώ τον μήνα

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Γυναίκα έχασε τη ζωή της γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας - Η απάντηση Γεωργιάδη

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Παράταση μέχρι τις 5 Νοεμβρίου

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις κληρονομιές - Όσα πρέπει να ξέρετε για τις διαθήκες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ