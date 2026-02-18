Άνοιξε τρύπα στη μέση της Συγγρού από σπασμένο αγωγό ύδρευσης

Προβλήματα στην ομαλή ροή της κυκλοφορίας προκαλεί καθίζηση που εμφανίστηκε το πρωί της Τετάρτης (18.02.2026) στη λεωφόρο Συγγρού, στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας προς παραλία, κοντά στη στάση του Νέου Κόσμου.

Η βλάβη έχει δημιουργήσει μία τρύπα, από την οποία αναβλύζει νερό, και οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από το σημείο.

Η καθίζηση φαίνεται να προέρχεται από ζημιά σε αγωγό ύδρευσης που βρίσκεται κάτω από το οδόστρωμα. Η συνεχής διαρροή νερού μέσω της τρύπας επιδεινώνει τη φθορά του δρόμου, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν συνεργεία του δήμου και οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίοι τοποθετούν προειδοποιητικές σημάνσεις και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την πλήρη επισκευή του αγωγού και την αποκατάσταση της οδικής υποδομής.