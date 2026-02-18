Λευκό φύλλο στο γραμματοκιβώτιο: πώς οι διαρρήκτες ελέγχουν αν λείπετε από το σπίτι
Ένα απλό φύλλο χαρτιού στο γραμματοκιβώτιο ίσως σημαίνει ότι κάποιος ελέγχει αν λείπεις από το σπίτι
Το να φεύγεις από το σπίτι σου και να νιώθεις ότι όλα είναι ασφαλή θεωρείται συνήθως δεδομένο. Όμως, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν ορισμένοι διαρρήκτες για να διαπιστώσουν αν ένα σπίτι είναι άδειο γίνονται όλο και πιο διακριτικές. Μία από αυτές, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου το τελευταίο διάστημα, βασίζεται σε κάτι εξαιρετικά απλό: ένα λευκό φύλλο χαρτιού στο γραμματοκιβώτιο.
