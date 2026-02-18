Λευκό φύλλο στο γραμματοκιβώτιο: πώς οι διαρρήκτες ελέγχουν αν λείπετε από το σπίτι

Το να φεύγεις από το σπίτι σου και να νιώθεις ότι όλα είναι ασφαλή θεωρείται συνήθως δεδομένο. Όμως, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν ορισμένοι διαρρήκτες για να διαπιστώσουν αν ένα σπίτι είναι άδειο γίνονται όλο και πιο διακριτικές. Μία από αυτές, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου το τελευταίο διάστημα, βασίζεται σε κάτι εξαιρετικά απλό: ένα λευκό φύλλο χαρτιού στο γραμματοκιβώτιο.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας