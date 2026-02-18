Καυγάς ανάμεσα σε Γεωργιάδη-Παπαχλιμίντζο για Κωνσταντοπούλου: «Ισαποστακισμός γιατί τη φοβάστε»

«Φοβάστε πολύ, αυτό που κάνατε ήταν χυδαίο, με εξομοιώσατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου και δεν το δέχομαι» είπε ο κ. Γεωργιάδης στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Κώστα Παπαχλιμίντζο έλαβε χώρα στον «αέρα» της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής της δημόσιας τηλεόρασης.

Η τοποθέτηση του υπουργού Υγείας απέναντι στον δημοσιογράφο, με αφορμή ερώτηση για τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεσή του με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ήταν σφοδρή. Μάλιστα, ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε τον δημοσιογράφο για «ισαποστακισμό» και «φόβο» απέναντι στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο Παπαχλιμίντζος έψεξε τον υπουργό, λέγοντάς του ότι παρά τον φόρτο εργασίας του «τσακώνεται εδώ και μια εβδομάδα» με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κ. Γεωργιάδης αντέδρασε έντονα στον χαρακτηρισμό, υποστηρίζοντας ότι η διατύπωση αυτή δημιουργεί λανθασμένη εικόνα εξίσωσης των δύο πλευρών.

«Με συγχωρείτε, αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Λέτε “μια εβδομάδα τσακώνεστε”, άρα μας εξομοιώνετε. Εδώ θα σκοτωθούμε στα αλήθεια. Δεν μπορεί εσείς που έχετε μικρόφωνο να εξομοιώνετε τον θύτη με το θύμα» είπε σε έντονο ύφος ο κ. Γεωργιάδης.

«Εδώ έχουν γίνει μηνύσεις», είπε ο δημοσιογράφος με τον κ. Γεωργιάδη να κλιμακώνει την επίθεσή του λέγοντας: «Όλο αυτό με την κυρία Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε ενώ εγώ ήμουν στο γραφείο μου στο υπουργείο Υγείας και αυτή άρχισε να με βρίζει στη Βουλή κι εγώ πάω και απαντάω στις ύβρεις και αυτό για τον κ. Παπαχλιμίντζο είναι “τσακώνεστε”, σοβαρά μιλάτε;».

«Όχι σε μένα αυτόν τον ισαποστακισμό επειδή τη φοβάστε»

«Σας είπε κάτι στη Βουλή και εσείς απαντήσατε», έσπευσε να ανταπαντήσει ο δημοσιογράφος με τον υπουργό Υγείας να επιμένει: «Συγγνώμη, αυτό είναι τσακώνεστε; Δηλαδή αν εγώ σε πω τιποτένιο σκουλήκι που τα παίρνεις κι εσύ μου απαντήσεις, τσακωνόμαστε ή υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου;

Αυτόν τον ισαποστακισμό επειδή φοβάστε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με μένα δεν θα το κάνετε. Γιατί μπορεί να σας πιάσω κι εγώ στο στόμα μου και να έχουμε χειρότερα. Φοβάστε πολύ, αυτό που κάνατε ήταν χυδαίο, με εξομοιώσατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου και δεν το δέχομαι. Στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν κάποιος βιάζει μια κυρία και κάποιος άλλος λέει για το θύμα "φορούσε μίνι", αυτός που το λέει είναι απαράδεκτος. Συμφωνούμε; Αυτό κάνατε πριν».

«Εγώ ήμουν στο γραφείο μου και δούλευα, άρχισε να με βρίζει με τον χειρότερο τρόπο και εγώ υπερασπίστηκα τον εαυτό μου όπως τον υπερασπίστηκα και ακούω κάποιους δημοσιογράφους σαν εσάς να λένε ότι αμάν δεν ήταν ωραία εικόνα. Υπάρχουν και όρια στη ζωή» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Η ένταση από το 20:20 του βίντεο και μετά

