Η ΕΛΑΣ διερευνά καταγγελία Κωνσταντοπούλου κατά αστυνομικού που «έδωσε πληροφορίες» στον Γεωργιάδη

Τον δρόμο της εσωτερικής υπηρεσιακής διερεύνησης παίρνει η καταγγελία που έκανε προσωπικά στον υπ. Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η καταγγελία αφορά αστυνομικό του ΑΤ Εξαρχείων, ο οποίος, όπως είπε ο ίδιος ο υπ. Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή, τον ενημέρωσε προσωπικά με μήνυμα για την παρουσία της κ. Κωνσταντοπούλου στο ΑΤ το προηγούμενο βράδυ προκειμένου να καταθέσει μήνυση κατά του υπουργού.

ΕΛΑΣ: Διερευνούμε το περιστατικό για πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες

Σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ που δημοσιεύτηκε σήμερα Παρασκευή τονίζεται ότι «σχετικά με καταγγελία προέδρου κόμματος του ελληνικού κοινοβουλίου, για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών».

«Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και στην εφαρμογή των νόμων, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Το χρονικό της κόντρας

Η αντιπαράθεση έχει την αφετηρία της στη μήνυση που κατέθεσε πριν από λίγες ημέρες η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λίγα μόλις λεπτά πριν παρέλθει σχετική εκ του νόμου διορία, κατά του Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο κ. Γεωργιάδης ενημερώθηκε και αντέδρασε, με αποτέλεσμα η κ. Κωνσταντοπούλου να του ασκήσει σφοδρή κριτική χθες στη Βουλή σχετικά με ενδεχόμενη αντιθεσμική ενημέρωση.

Απαντώντας στη Ζωή Κωνσταντοπούλου σχετικά με το πώς ενημερώθηκε ότι τού είχε ασκήσει μήνυση δέκα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα στο ΑΤ Εξαρχείων, ο κ. Γεωργιάδης ότι τον ενημέρωσε με μήνυμα στο κινητό αστυνομικός που υπηρετεί στο συγκεκριμένο ΑΤ και τυγχάνει φίλος του.

«Αστυνομικός από τα Εξάρχεια, μου έστειλε μήνυμα πολύ κοροϊδευτικό για το πώς πήγατε – και είναι κρίμα για κοινοβουλευτική αρχηγό, με εκφράσεις -καταλαβαίνετε ποιες ήτανε- για την περιγραφή της σκηνής, ακόμη και το πώς πήγατε ντυμένη στο κέντρο αυτό δέκα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Για να καταλάβει ο κόσμος που σας βλέπει πόσο γελοίο είναι να πηγαίνετε εννέα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα να καταθέσετε μήνυση, μόνο ένα γελοίο πρόσωπο τα κάνει αυτά, σαν εσάς. Δεν έχουμε εδώ καμία χούντα, μόνο τη δική σας γελοιότητα», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Αργότερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου επικοινώνησε με μήνυμα, το οποίο και έδωσε στη δημοσιότητα, με τον υπ. Προστασίας του Πολίτη, κάνοντας λόγο για «παρακράτος» και τονίζοντας ότι ο κ. Γεωργιάδης «ομολόγησε πλήρως τη λειτουργία παρακράτους με σύνδεση κυβέρνησης - ΕΛΑΣ», ζητώντας του να ενημερωθεί για το θέμα και καλώντας σε παραιτήσεις είτε του ιδίου, είτε του Άδωνι Γεωργιάδη.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, απαντώντας εκ νέου το βράδυ της Πέμπτης σε τηλεοπτική συνέντευξη διευκρίνισε:

«Δεν με πήρε ο αστυνομικός που έλαβε τη μήνυση. Ένας αστυνομικός που την είδε, όταν ξύπνησα το πρωί είχα μήνυμα στο κινητό μου και μου έλεγε “υπουργέ να σου πω, να γελάσεις”. Τον πήρα τηλέφωνο, λέω “τι έγινε;” και μου περιέγραψε όλη τη σκηνή που είναι κωμική, είναι κωμωδία όλη η σκηνή. Με μία ρόμπα λέει μπήκε μέσα, από τον ύπνο κανονικά, στις 12 παρά εννιά λεπτά το βράδυ να καταθέσει μήνυση. Προφανώς κοιμόταν και με είδε στον ύπνο της. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ήρεμα και ψύχραιμα, φαντάζεσαι τη στιγμή που η Ζωή Κωνσταντοπούλου μπαίνει με μία ρόμπα, σαν robe de chambre, μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα να κάνει μήνυση; Μπορείς να τη φανταστείς τη σκηνή;».

