Νέες «αιχμές» Γεωργιάδη για Κωνσταντοπούλου: «Αν πάρει εξουσία, ο Στάλιν θα φαίνεται παιδάκι»

«Δεν έχετε καταλάβει για τι πρόσωπο μιλάμε. Αν πάρει εξουσία στα χέρια της, ο Στάλιν θα φαίνεται παιδάκι νηπιαγωγείου. Κοιμάται και ονειρεύεται πώς θα βάλει φυλακή 11 εκατ. Έλληνες, ονειρεύεται στρατόπεδα, ήθελε να γίνει εισαγγελέας», καταλογίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, «ανοίγοντας» νέα αντιπαράθεση με την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας, «θα της κάνω μήνυση και πολύ την έχω αφήσει, είναι χυδαίο τοξικό πλάσμα», σημειώνοντας ότι «η γυναίκα που πούλησε στον λαό το λαθρεμπόριο, το ξυλόλιο, που πήγε με τον Ρούτσι και με έλεγε τιποτένιο, αυτή μου έκανε μήνυση. Θα με λέει έτσι και εγώ θα της λέω “ευχαριστώ κυρία μου”;», μιλώντας στο ACTION24.

«Πάει να στήσει κανούργια ιστορία πάνω στους νεκρούς της “Βιολάντα” για να πουλήσει κλάψα και πένθος»

Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «έκανε κάτι άλλο, που είναι μηνύσιμο. Έχει γίνει το εργατικό δυστύχημα στη “Βιολάντα” και εγώ είπα στην πρώτη μου δήλωση ότι το είχα επισκεφτεί ως υπουργός Ανάπτυξης και πως προφανώς έχει πάει κάτι πολύ στραβά.

Τότε, ξεκινά ένα γαϊτανάκι ότι “ξεπλένω” την ιδιοκτησία, ενώ δεν έχω κάνει έλεγχο στο εργοστάσιο και δεν γνωρίζω τον ιδιοκτήτη. Χτες, λοιπόν, είπε ότι μετά δόλου πάω να συγκαλύψω τη “Βιολάντα” γιατί έχω συμφέρον. Πάει δηλαδή να στήσει κανούργια ιστορία “Τέμπη”, καινούργια ιστορία “ξυλόλιο” πάνω στους νεκρούς της “Βιολάντα” για να πουλήσει κλάψα και πένθος και να διχάσει την κοινωνία».

Τέλος, σε ερώτηση για τα ποσοστά της Πλεύσης Ελευθερίας στις δημοσκοπήσεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε πως «αν κάποιος που ζει στην κοινωνία βλέπει ως χιούμορ το 13% – 14% και λέει ότι θα ψηφίσει Κωνσταντοπούλου για να κυβερνήσει, είναι ανησυχητικό για την κοινωνία.

Όταν την “ξήλωσε” ο Τσίπρας, στη Βουλή χορεύαν οι υπάλληλοι του κοινοβουλίου γιατί έφυγε το τέρας, έτσι μας έλεγαν. Έχω ζήσει σκηνή στην τράπεζα της Βουλής με υψηλόβαθμο στέλεχος την ημέρα που έχει προκήρυξει εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2015 και μου λέει σε κατάσταση υστερίας “θα φύγει το τέρας;”. Αυτός που λέει στις δημοσκοπήσεις ότι θέλει να ψηφίσει Κωνσταντοπούλου, πρέπει να πάει σε παπά να εξομολογηθεί».

