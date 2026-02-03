Γεωργιάδης: «Θα φάει μήνυση η Κωνσταντοπούλου γιατί μου καταλόγισε δόλο για την "Βιολάντα"»

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Τα λεγόμενα της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 έφεραν την παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος προχωρά σε μήνυση εναντίον της, καθώς όπως είπε ο υπουργός Υγείας του καταλόγισε «δόλο» στην υπόθεση της «Βιολάντα».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 απέδωσε «κυβερνητική ευθύνη και προσπάθεια συγκάλυψης» για την «Βιολάντα» κι ακολούθως επιτέθηκε στον κ. Γεωργιάδη.

«Βγήκε στα κεραμίδια ο Γεωργιάδης που είναι υπουργός Υγείας και πριν ήταν Εργασίας κι άρχισε να λέει τι καλή επιχείρηση που ήταν αυτή κι έδινε πιστοποιητικά και διαπιστευτήρια από τηλεοράσεως. Τι αποδεικνύεται μετά; Ότι μηχανικός που υπέγραψε την άδεια, είναι υπουργός σήμερα. Μπορώ να ρωτήσω με ποιων τις πλάτες μια επιχείρηση δεν ελέγχεται και φτάνει ενώ έχει πέντε νεκρούς να βγαίνει η κυβέρνηση και να την προστατεύει; Δεν του έκανα μήνυση για το "απαίσια", που με είπε αλλά για όλες τις επιθέσεις τις σεξιστικές και για τα υπόλοιπα.

Καλό είναι να εξηγήσει γιατί βγήκε να δίνει διαπιστευτήρια για την Βιολάντα, γιατί αυτό δείχνει ότι έχει δόλο» είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου κι ακολούθως αναφέρθηκε και σε ένα θέμα που ανέκυψε με τις μαίες.

«Κακώς έτρεχε να προλάβει την προθεσμία, θα φάει μήνυση για τα σημερινά»

Τα λεγόμενά της, ώθησαν τον κ. Γεωργιάδη να κάνει παρέμβαση στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και να αποκαλύψει ότι θα μηνύσει την κυρία Κωνσταντοπούλου.

Αρχικά είπε πως «δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με τις μαίες, έχω απορρίψει την πρόταση που έγινε από μία επιτροπή που συστάθηκε στο υπουργείο Υγείας και την οποία δεν αποδέχθηκα, οπότε δεν υφίσταται θέμα και δεν υπάρχει καμία αλλαγή» είπε αρχικά ο Αδωνις Γεωργιάδης. «Δεν φτιάχνουμε VIP νοσοκομεία κι αυτά είναι ψεύδη» πρόσθεσε κι ακολούθως κλιμάκωσε την ρητορική του.

«Θα της κάνω μήνυση για όσα είπε πριν από λίγο στην εκπομπή σας. Για το ότι συγκαλύπτω την Βιολάντα και κάτι τέτοιες παλαβομάρες. Τον ιδιοκτήτη της εταιρείας δεν τον ξέρω καν. Είχα επισκεφθεί το εργοστάσιο, αλλά δεν είχα καμία αρμοδιότητα ελέγχου, οπότε δεν είχα και δόλο (σ.σ.: που του καταλόγισε η Κωνσταντοπούλου). Όσα είπε είναι ακραίως συκοφαντικά και μηνύσιμα. Σήμερα θα σταλεί το εξώδικο. Θα ανακαλέσει αλλιώς θα έρθει στο δικαστήριο. Κι αυτά δεν είναι πράγματα που ελέχθησαν στη Βουλή για να υπάρχει ασυλία, αλλά τα είπε σε εσάς. Νέα Τέμπη και νέα προπαγάνδα όπως αυτή που έχτισε εδώ και δύο χρόνια και δηλητηρίασε την Ελλάδα δεν θα την ανεχτώ. Όλη η τοξικότητά της θα της επιστραφεί. Άρα τσάμπα έτρεχε δέκα λεπτά πριν λήξει η προθεσμία γιατί μήνυση θα φάει για τα σημερινά».

