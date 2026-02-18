Απόκριες με το Λαϊκό Λαχείο: Στη μισή τιμή οι λαχνοί της ειδικής κλήρωσης με έπαθλο 150.000 ευρώ

Στον ρυθμό του Καρναβαλιού κινείται και την εφετινή χρονιά το Λαϊκό Λαχείο, με την ειδική αποκριάτικη κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου, να μοιράζει 150.000 ευρώ στην τυχερή πεντάδα

«Το Λαϊκό Λαχείο συμμετέχει και εφέτος στις Απόκριες με την ειδική κλήρωση για το Καρναβάλι. Οι λαχνοί διατίθενται στη μισή τιμή από την κανονική έκδοση, με την πεντάδα να κοστίζει 5 ευρώ και ο κάθε λαχνός μόλις 1 ευρώ», αναφέρει ο Νίκος Ευθυμιόπουλος, ιδιοκτήτης καταστήματος Allwyn στην Ξάνθη.

«Η πόλη μας έχει κάθε χρόνο την τιμητική της αυτές τις ημέρες και η κίνηση στα καταστήματα Allwyn της περιοχής αυξάνεται. Αρκετοί επισκέπτες δοκιμάζουν την τύχη τους, συνδυάζοντας τις Απόκριες με την ειδική κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το Καρναβάλι», υπογραμμίζει.

Τα μικρότερα κέρδη

image002.jpg

Η ειδική κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το Καρναβάλι θα μεταδοθεί ζωντανά την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 19:00, από το κανάλι της Allwyn στο YouTube. Εκτός από το έπαθλο των 150.000 ευρώ στην τυχερή πεντάδας, η αποκριάτικη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει στους παίκτες και άλλα, μικρότερα έπαθλα.

Ο κ. Ευθυμιόπουλος τονίζει: «Από 5.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί που διαθέτουν τον ίδιο αριθμό με τον τυχερό λαχνό σε όλες τις άλλες σειρές. Από κει και πέρα, 200 ευρώ κερδίζουν οι δέκα πρώτοι λαχνοί από τους 119 λαχνούς κάθε σειράς που θα προκύψουν αυτόματα από τον τυχερό λαχνό της κλήρωσης, ενώ από 100 ευρώ οι υπόλοιποι 109. Επίσης, 10 ευρώ κερδίζουν όσες πεντάδες έχουν τον ίδιο τελευταίο αριθμό με το νικητήριο λήγοντα».

Δυνατότητα εκτυπωμένης μορφής

Παράλληλα, διαθέσιμη για την ειδική κλήρωση του Καρναβαλιού είναι και η εκτυπωμένη μορφή του Λαϊκού Λαχείου, με δυνατότητα επιλογής λήγοντα και χιλιάδας. Όπως εξηγεί ο κ. Ευθυμιόπουλος, «οι πελάτες των καταστημάτων Allwyn μπορούν, μέσα από τις τερματικές μηχανές στον πάγκο εξυπηρέτησης, να διαλέξουν συγκεκριμένο λήγοντα από το μηδέν έως το εννιά, συγκεκριμένη χιλιάδα, τον συνδυασμό λήγοντα και χιλιάδας, καθώς και τον τυχαίο μονό ή ζυγό λήγοντα».

Το Λαϊκό Λαχείο στο Allwyn Store App

Παράλληλα, μέσα από την εφαρμογή Allwyn Store App, οι παίκτες του Λαϊκού Λαχείου μπορούν να σκανάρουν τους λαχνούς στο κινητό τους, για να δουν αν έχουν κερδίσει. Κάθε λαχνός που σκανάρεται συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης «Allwyn Rewards», δίνοντας τη δυνατότητα στους παίκτες να συμμετέχουν σε κληρώσεις και να διεκδικούν προνόμια και δώρα.

