Γιώργος Μαζωνάκης: Η ρήξη με την οικογένεια και οι επόμενες κινήσεις του τραγουδιστή

Στα άκρα φαίνεται να οδηγούνται οι σχέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του, μετά τον αναγκαστικό εγκλεισμό του σε κέντρο ψυχικής υγείας με εισαγγελική εντολή. Ο δικηγόρος του γνωστού τραγουδιστή, μιλώντας στον ΑΝΤ1, έκανε λόγο για «οργανωμένη σκευωρία» και τόνισε πως ο πελάτης του είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε μηνύσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μεθοδεύτηκε μια κατάσταση για να εγκλωβιστεί και να ταλαιπωρηθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, χωρίς πραγματικό λόγο». Ο καλλιτέχνης, όπως υποστηρίζεται, δεν περίμενε ποτέ ότι θα έφταναν σε αυτό το σημείο οι σχέσεις του με τους συγγενείς του.

Από την αγάπη στην αποξένωση

Μόλις πριν από λίγα χρόνια, το 2021, η μητέρα του τραγουδιστή, Κλειώ, μιλούσε σε τηλεοπτική εκπομπή με τρυφερά λόγια για τον γιο της, συγκινούμενη δημόσια. Την ίδια χρονιά, ωστόσο, ο Μαζωνάκης απομάκρυνε την αδελφή του Βάσω από τα επαγγελματικά του, ύστερα από δύο δεκαετίες συνεργασίας και πλήρους εμπιστοσύνης.

Η οικονομική διαχείριση πέρασε τότε στα χέρια του ίδιου και, όπως αποδείχθηκε, η αλλαγή αυτή αποτέλεσε την απαρχή μιας σειράς συγκρούσεων που κορυφώθηκαν με τα εξώδικα του 2024.

Η αίσθηση προδοσίας

Σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, ο δημοφιλής ερμηνευτής δεν έκρυψε την πικρία του, δηλώνοντας ότι αισθάνεται βαθιά προδομένος, κυρίως από τους γονείς του. «Οι οικογένειες είναι ευχής και κατάρα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως πολλές φορές η υπερπροστατευτική στάση των συγγενών μπορεί να λειτουργήσει ως εμπόδιο στην προσωπική ελευθερία.

Η αναφορά του σε «χειριστικές συμπεριφορές» και σε «ενοχές που καλλιεργούνται υποσυνείδητα» έδειχνε ήδη τότε το βάθος του ρήγματος στις σχέσεις με τους δικούς του ανθρώπους.

Οι επόμενες κινήσεις

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή προανήγγειλε νέες, ακόμη πιο σκληρές νομικές κινήσεις εναντίον μελών της οικογένειας, κάνοντας σαφές ότι η υπόθεση δεν πρόκειται να λήξει άμεσα. Από την πλευρά τους, οι συγγενείς του Μαζωνάκη τηρούν σιγή, επιμένοντας στην τελευταία τους ανακοίνωση ότι όλες οι ενέργειες έγιναν με γνώμονα «την προστασία της ζωής και της υγείας του».

Το μέλλον των σχέσεων του καλλιτέχνη με την οικογένειά του παραμένει αβέβαιο, με την υπόθεση να εξελίσσεται πλέον και σε δικαστικό επίπεδο.

