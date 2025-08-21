Γιώργος Μαζωνάκης: Το αγαπημένο αντικείμενο που πήρε μαζί του στο Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αποχώρησε το πρωί της Πέμπτης 14 Αυγούστου από το σπίτι του με το αγαπημένο του κουβερτάκι...

Γιώργος Μαζωνάκης: Το αγαπημένο αντικείμενο που πήρε μαζί του στο Δρομοκαΐτειο
Έπειτα από ταλαιπωρία μίας εβδομάδας σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο νοσοκομείο αφού οι θεράποντες ιατροί αποφάνθηκαν ότι δεν συντρέχουν λόγοι για να συνεχιστεί η νοσηλεία του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγες ώρες μετά την έξοδο του από τη δημόσια ψυχιατρική δομή, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο παρουσίαζε το μονόκλινο δωμάτιο όπου διέμενε για περίπου τέσσερις ημέρες, συμπεριλαμβανομένης και της 15ης Αυγούστου, ανήμερα του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Η προσεκτική παρατήρηση του βίντεο που ανήρτησε στο Instagram του ο διάσημος, εκτός από ένα τυπικό δωμάτιο δημόσιου νοσοκομείου, χωρίς κανενός είδους ξενοδοχειακό εξοπλισμό πολυτελείας αποκαλύπτει ένα και μόνο αντικείμενο το οποίο προφανέστατα δεν συμπεριλαμβάνεται στον ιματισμό του κρατικού νοσοκομείου, αλλά είναι με βεβαιότητα αγαπημένο προσωπικό αντικείμενο του τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης την ώρα που οι αστυνομικοί τον συνόδευαν στο Δρομοκαΐτειο, φέρεται να ζήτησε να πάρει μαζί του ένα πουά ασπρόμαυρο κουβερτάκι που χρησιμοποιεί στο σπίτι του. Μάλιστα, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει εμφανιστεί αρκετές φορές σε δημοσιεύσεις του στο Instagram να κρατάει το συγκεκριμένο κουβερτάκι, που φαίνεται ότι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα προσωπικά αντικείμενα που χρησιμοποιεί καθημερινά ο καλλιτέχνης.

To πουά ασπρόμαυρο κουβερτάκι που χρησιμοποιεί για ύπνο o Γιώργος Μαζωνάκης

Όπως φαίνεται σε φωτογραφία που είχε αναρτήσει στις 6 Απριλίου 2024, είναι στον καναπέ αγκαλιά με το κουβερτάκι του.

O Γιώργος Μαζωνάκης

Το ίδιο κουβερτάκι επιστρέφει στο προσκήνιο μετά το πρόσφατο Instagram story που ανέβασε από το Δρομοκαΐτειο, όπου κάνει room tour του μονόκλινου δωματίου στο οποίο νοσηλεύεται.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής είχε εισαχθεί, μετά από εισαγγελική εντολή, για ψυχιατρική εκτίμηση στο Δρομοκαΐτειο ανήμερα της παραμονής του Δεκαπενταύγουστου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του. Εκεί παρέμεινε για τρία 24ωρα σε θάλαμο μόνος του, υπό παρακολούθηση των γιατρών, οι οποίοι αποφάσισαν τελικά να του χορηγήσουν θεραπευτική άδεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στο σπίτι του μετά το εξιτήριο και λίγο αργότερα δείπνησε με τον δικηγόρο του στην Αθήνα. Η κατάσταση της υγείας του περιγράφεται ως σταθερή και διαχειρίσιμη, ενώ ο ίδιος προσπαθεί να παραμείνει ψύχραιμος και συγκροτημένος.

Ο συνήγορός του, ο οποίος τον επισκέφθηκε στην κλινική, δήλωσε ότι οι συνθήκες νοσηλείας ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές και δύσκολες, ακόμη και για κάποιον που δεν πάσχει από ψυχικό νόσημα.

Ο τραγουδιστής αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου από ομάδα ψυχιάτρων στο Δρομοκαΐτειο, ώστε να αποφασιστεί αν θα λάβει εξιτήριο ή αν θα δοθεί παράταση στην θεραπευτική άδεια που έχει ήδη χορηγηθεί. Παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τον δικηγόρο του, με τον οποίο σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους.

