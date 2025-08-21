Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Τέλος στην περιπέτεια του γνωστού τραγουδιστή

Δημήτρης Δρίζος

Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο έξι ημέρες μετά την ακούσια εισαγωγή του, σύμφωνα με την απόφαση της θεραπευτικής ομάδας που παρακολουθούσε την κατάσταση της υγείας του.

Ο γνωστός τραγουδιστής είχε μεταφερθεί στο ψυχιατρικό ίδρυμα μετά από εισήγηση των γιατρών των Επειγόντων Περιστατικών, οι οποίοι κρίναν ότι η νοσηλεία ήταν απαραίτητη για τη διασφάλιση της ψυχικής του ισορροπίας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Μαζωνάκης είχε λάβει δύο θεραπευτικές άδειες, γεγονός που αντανακλά την συνεχή αξιολόγηση της ψυχικής του κατάστασης από την ιατρική ομάδα. Η ομάδα, εξετάζοντας τα δεδομένα και με γνώμονα την ασφάλεια του τραγουδιστή αλλά και του περιβάλλοντός του, κατέληξε ότι δεν συντρέχουν πλέον λόγοι για συνέχιση της νοσηλείας του.

Η θεραπευτική άδεια

Ο τραγουδιστής βρισκόταν σε θεραπευτική άδεια εκτός του Δρομοκαΐτειου από την περασμένη Δευτέρα. Η ακούσια εισαγωγή του είχε προκύψει ύστερα από εισαγγελική εντολή, η οποία εκδόθηκε την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου κατόπιν αιτήματος μελών της οικογένειάς του, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι διατρέχει κίνδυνο λόγω της ψυχικής του κατάστασης.

Η νοσηλεία του στο ψυχιατρικό τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα μετά τις ανακοινώσεις που δημοσιοποίησαν μέσω των δικηγόρων τους ο ίδιος ο καλλιτέχνης και η οικογένειά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μαζωνάκης παρέμεινε σε θάλαμο μόνος του για πάνω από τρία 24ωρα, υπό συνεχή παρακολούθηση από τους γιατρούς της κλινικής. Η απόφαση για την ακούσια νοσηλεία είχε ληφθεί στις 14 Αυγούστου από τους γιατρούς των Επειγόντων, με βάση τα στοιχεία που τους παρέθεσαν οι αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, καθώς και την κλινική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ίδιοι.

Η χορήγηση θεραπευτικής άδειας τη Δευτέρα αποτέλεσε μέρος της διαδικασίας που ακολουθείται για ψυχικά ασθενείς, δίνοντας τη δυνατότητα στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να παρακολουθούν τον ασθενή τόσο εντός όσο και εκτός νοσοκομείου, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή επιστροφή του στην καθημερινότητά του.

