Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη του αντίδραση μετά το Δρομοκαΐτειο - «Ίσως εγώ είμαι ο τρελός...»

Σε μια ανάρτηση κόλαφο προχώρησε μόλις δύο 24ωρα μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο τραγουδιστής ανέβασε ένα βίντεο-μπηχτή με το τραγούδι «Τρελός» που είχε ερμηνεύσει ο ίδιος προς όσους ήθελαν το κακό του. Το βίντεο δείχνει τον τραγουδιστή ως «χάρτινη καρικατούρα» και να παίζει το τραγούδι του Ζηλεύω.

«Ίσως να είμαι εγώ τρελός αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου», έγραψε.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής νοσηλεύτηκε στην ψυχιατρική κλινική από την Πέμπτη 14 Αυγούστου και πήρε εξιτήριο στις 18 Αυγούστου, έπειτα από εξέταση δύο ειδικών ψυχιάτρων όπου συμφώνησαν ότι δεν έπασχε από κάποιο ψυχικό νόσημα. Η εισαγωγή του έγινε μετά από απαίτηση συγγενικών του προσώπων, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη συμπεριφορά του.

Ο ίδιος βέβαια μέσα από τον δικηγόρου του έκανε σαφές ότι αυτή ήταν μια ακούσια κίνηση, ωστόσο, το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει στις νομικές ενέργειες που απαιτούνται. Μάλιστα, κατά την έξοδό του από το Δρομοκαΐτειο, ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος ευχαριστώντας τους δημοσιογράφους για το πώς διαχειρίστηκαν την υπόθεσή του.