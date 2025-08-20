Γιώργος Μαζωνάκης: Οι συνθήκες νοσηλείας και οι επόμενες νομικές κινήσεις

Στη θαλπωρή του σπιτιού του έχει επιστρέψει πλέον ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος φέρεται ότι προσπαθεί να διαχειριστεί με ψυχραιμία τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει και σχεδιάζει με προσοχή τις επόμενες νομικές κινήσεις του με τη βοήθεια του δικηγόρου του, με τον οποίο δείπνησε προχθές το βράδυ, λίγο μετά το εξιτήριό του από το Δρομοκαΐτειο.

Σύμφωνα με δηλώσεις του νομικού συμπαραστάτη του τραγουδιστή, ο οποίος τον επισκέφθηκε στην κλινική, οι συνθήκες νοσηλείας ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές και δύσκολες, ακόμη και για κάποιον που δεν πάσχει από κάποιο ψυχικό νόσημα, όπως ο εντολέας του.

Παρόλα αυτά, ο αγαπητός καλλιτέχνης δείχνει να τα έχει αφήσει όλα πίσω του και πλέον προσπαθεί να παραμείνει συγκροτημένος, με την κατάσταση της υγείας του να περιγράφεται ως σταθερή και διαχειρίσιμη.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας τον θέλουν να μην έχει αποφασίσει ακόμη αν θα τοποθετηθεί δημόσια με συνέντευξή του για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες. Πάντως, σε ισχύ παραμένει η επαγγελματική συμφωνία του με γνωστό νυχτερινό κέντρο για την ερχόμενη φθινοπωρινή σεζόν.

«Πήγε σπίτι του χθες και στη συνέχεια πήγε για φαγητό με τον δικηγόρο του. Εμείς χθες το απόγευμα μιλήσαμε με τον κύριο Μεφουλίδη. Αυτό που μας είπε για τον εντολέα του είναι ότι βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση και προσπαθεί να διαχειριστεί με ψυχραιμία την περιπέτεια που βίωσε» ανέφερε δημοσιογράφος της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα».

Και πρόσθεσε: «Επιβεβαιώνει ο δικηγόρος ότι θα προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις ο Γιώργος Μαζωνάκης, για να κλείσει αυτό που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Θέλει να φύγει κάθε σκιά από το πρόσωπό του και για τυχόν εικασίες για την ψυχική του υγεία. Πέρα από την πικρία και την απογοήτευσή του για την ακούσια νοσηλεία του, είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση».

Όπως είναι γνωστό, μετά την πενθήμερη νοσηλεία του στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά κατά συγκεκριμένων προσώπων, σε «απάντηση» για την απόφαση μελών της οικογένειάς του να ζητήσουν την ακούσια νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική!

Με πληροφορίες από εφημερίδα Espresso

