Γιώργος Μαζωνάκης: Εξιτήριο για τον τραγουδιστή από το «Δρομοκαΐτειο»

Εξιτήριο πήρε από το «Δρομοκαΐτειο» ο Γιώργος Μαζωνάκης βάζοντας τέλος στην περιπέτεια υγείας που ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη.

O τραγουδιστής παρουσιάστηκε ευδιάθετος κατά την έξοδό του από το «Δρομοκαΐτειο» ενώ μιλώντας στους δημοσιογράφους τόνισε απλά «Όλα είναι μια χαρά».

Νωρίτερα, μιλώντας στο Newsbomb.gr o δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης είχε προκαταβάλει το εξιτήριο του εντολέα του.

«Δεν έχω κανένα ψυχικό νόσημα», ανέφερε ο κύριος Μερκουλίδης στο Newsbomb.

«Είμαι υγιής και δυνατός και σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξή σας», συμπληρώνει ο τραγουδιστής μέσω του κ. Μερκουλίδη.

Μιλώντας στο Newsbomb, ο δικηγόρος του τραγουδιστή ανέφερε πως «ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κοιμηθεί απόψε στο σπίτι του», δίνοντας τέλος στα σενάρια για επιπλέον νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο.

Πάντως ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε μιλώντας στο Newsbomb πως σήμερα οι γιατροί στην ψυχιατρική κλινική θα συνεκτιμήσουν την κατάσταση του τραγουδιστή πριν αποφασίσουν να λάβει εξιτήριο.

