Γιώργος Μαζωνάκης: Εξιτήριο για τον τραγουδιστή από το «Δρομοκαΐτειο»
Ο τραγουδιστής νοσηλευόταν από την περασμένη Πέμπτη
Εξιτήριο πήρε από το «Δρομοκαΐτειο» ο Γιώργος Μαζωνάκης βάζοντας τέλος στην περιπέτεια υγείας που ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη.
O τραγουδιστής παρουσιάστηκε ευδιάθετος κατά την έξοδό του από το «Δρομοκαΐτειο» ενώ μιλώντας στους δημοσιογράφους τόνισε απλά «Όλα είναι μια χαρά».
Νωρίτερα, μιλώντας στο Newsbomb.gr o δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης είχε προκαταβάλει το εξιτήριο του εντολέα του.
«Δεν έχω κανένα ψυχικό νόσημα», ανέφερε ο κύριος Μερκουλίδης στο Newsbomb.
«Είμαι υγιής και δυνατός και σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξή σας», συμπληρώνει ο τραγουδιστής μέσω του κ. Μερκουλίδη.
Μιλώντας στο Newsbomb, ο δικηγόρος του τραγουδιστή ανέφερε πως «ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κοιμηθεί απόψε στο σπίτι του», δίνοντας τέλος στα σενάρια για επιπλέον νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο.
Πάντως ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε μιλώντας στο Newsbomb πως σήμερα οι γιατροί στην ψυχιατρική κλινική θα συνεκτιμήσουν την κατάσταση του τραγουδιστή πριν αποφασίσουν να λάβει εξιτήριο.