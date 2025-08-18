Γιώργος Μαζωνάκης: Τα τελευταία νέα για την υγεία του - Τι ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Η σημερινή ημέρα (Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025) χαρακτηρίζεται από σημαντικές εξελίξεις γύρω από τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πρόκειται να εξεταστεί από δύο ψυχιάτρους στο Δρομοκαΐτειο. Οι ιατροί θα αποφασίσουν εάν ο γνωστός τραγουδιστής μπορεί να λάβει εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας τηλεφωνικά στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» στον ΑΝΤ1, τόνισε τη διακριτική στάση του καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Γιώργος Μαζωνάκης σέβεται τις διαδικασίες του νοσοκομείου, παρά τη φήμη και την αναγνωρισιμότητά του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γιαννάκος ανέφερε: «Οι γιατροί έκριναν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πρέπει να εισαχθεί. Ο άνθρωπος είναι διακριτικότατος και σέβεται πλήρως τη διαδικασία του νοσοκομείου. Υπάρχουν περιπτώσεις άλλων ατόμων, ακόμα και εγκληματιών, που επιδιώκουν να κριθούν ψυχικά ασθενείς για να εισαχθούν στο Δρομοκαΐτειο. Όταν οι γιατροί κρίνουν ότι ο κύριος Μαζωνάκης είναι υγιής, θα πάρει εξιτήριο. Η διακριτικότητά του είναι πραγματικά αξιέπαινη».

Παράλληλα, ο ρεπόρτερ της εκπομπής μετέφερε ότι η διαδικασία δεν είναι απλή, καθώς η νομική διαδικασία που ξεκίνησε από την προηγούμενη Πέμπτη απαιτεί προσεκτικό χειρισμό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα, δύο ψυχίατροι θα εξετάσουν εκ νέου τον τραγουδιστή και θα συντάξουν έκθεση, η οποία θα σταλεί στον εισαγγελέα. Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας θα αποφασίσει εάν θα εφαρμοστεί το μέτρο της εκούσιας νοσηλείας ή αν θα δοθεί εξιτήριο.

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Γιώργο Μαζωνάκη δήλωσε στο Newsbomb.gr το πρωί της Δευτέρας ότι ο πελάτης του προτίθεται να κινηθεί νομικά για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματά του και να διεκδικήσει ό,τι προβλέπεται από τον νόμο.

Συνολικά, η στάση του καλλιτέχνη μέσα στο Δρομοκαΐτειο χαρακτηρίζεται από διακριτικότητα και συνεργασία με τους ιατρούς, ενώ οι εξελίξεις της ημέρας θα κρίνουν το επόμενο βήμα στην πορεία της νοσηλείας του και τις πιθανότητες επιστροφής του στο σπίτι του.

