Γιώργος Μαζωνάκης: Τα τελευταία νέα για την υγεία του - Τι ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Ο αγαπημένος τραγουδιστής νοσηλεύεται στο «Δρομοκαΐτειο»

Newsbomb

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα τελευταία νέα για την υγεία του - Τι ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η σημερινή ημέρα (Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025) χαρακτηρίζεται από σημαντικές εξελίξεις γύρω από τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πρόκειται να εξεταστεί από δύο ψυχιάτρους στο Δρομοκαΐτειο. Οι ιατροί θα αποφασίσουν εάν ο γνωστός τραγουδιστής μπορεί να λάβει εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας τηλεφωνικά στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» στον ΑΝΤ1, τόνισε τη διακριτική στάση του καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Γιώργος Μαζωνάκης σέβεται τις διαδικασίες του νοσοκομείου, παρά τη φήμη και την αναγνωρισιμότητά του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γιαννάκος ανέφερε: «Οι γιατροί έκριναν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πρέπει να εισαχθεί. Ο άνθρωπος είναι διακριτικότατος και σέβεται πλήρως τη διαδικασία του νοσοκομείου. Υπάρχουν περιπτώσεις άλλων ατόμων, ακόμα και εγκληματιών, που επιδιώκουν να κριθούν ψυχικά ασθενείς για να εισαχθούν στο Δρομοκαΐτειο. Όταν οι γιατροί κρίνουν ότι ο κύριος Μαζωνάκης είναι υγιής, θα πάρει εξιτήριο. Η διακριτικότητά του είναι πραγματικά αξιέπαινη».

Παράλληλα, ο ρεπόρτερ της εκπομπής μετέφερε ότι η διαδικασία δεν είναι απλή, καθώς η νομική διαδικασία που ξεκίνησε από την προηγούμενη Πέμπτη απαιτεί προσεκτικό χειρισμό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα, δύο ψυχίατροι θα εξετάσουν εκ νέου τον τραγουδιστή και θα συντάξουν έκθεση, η οποία θα σταλεί στον εισαγγελέα. Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας θα αποφασίσει εάν θα εφαρμοστεί το μέτρο της εκούσιας νοσηλείας ή αν θα δοθεί εξιτήριο.

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Γιώργο Μαζωνάκη δήλωσε στο Newsbomb.gr το πρωί της Δευτέρας ότι ο πελάτης του προτίθεται να κινηθεί νομικά για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματά του και να διεκδικήσει ό,τι προβλέπεται από τον νόμο.

Συνολικά, η στάση του καλλιτέχνη μέσα στο Δρομοκαΐτειο χαρακτηρίζεται από διακριτικότητα και συνεργασία με τους ιατρούς, ενώ οι εξελίξεις της ημέρας θα κρίνουν το επόμενο βήμα στην πορεία της νοσηλείας του και τις πιθανότητες επιστροφής του στο σπίτι του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:37ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οδηγούνται πλέον στη φυλακή οι κατηγορούμενοι για τις πυρκαγιές – Το νέο modus operandi των διωκτικών αρχών και οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

12:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Νέο ενδιαφέρον για Ουναΐ από Εσπανιόλ

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση η 45χρονη που μαχαιρώθηκε από τον σύντροφό της

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για σκίουρους... ζόμπι - Ανατριχιαστικές εικόνες

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Ανετράπη ιδιωτικό ασθενοφόρο στου Γουδή - Μετέφερε έναν τραυματία

12:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλάνδρι: Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία της 47χρονης συντρόφου του - Τη μαχαίρωσε στην είσοδο πολυκατοικίας

11:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρουμάνικη κακοκαιρία... εξπρές «χτυπάει» σε λίγες ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

11:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονήθηκε γυναίκα στο Χαλάνδρι: Άνδρας την κυνήγησε με μαχαίρι

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Έκρηξη σε εργοστάσιο στην περιφέρεια Ριαζάν - 20 νεκροί και 134 τραυματίες

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: «Όλα είναι μια χαρά» - Το πρώτο μήνυμά του μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εξιτήριο για τον τραγουδιστή από το «Δρομοκαΐτειο»

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα τελευταία νέα για την υγεία του - Τι ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

11:40ΥΓΕΙΑ

Εισαγωγή σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέα έπειτα από αίτημα μελών της οικογένειας ασθενούς: Πώς αποφασίζεται, οι προϋποθέσεις, ποιος ελέγχει την ορθότητα

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία χτύπησε την Ουκρανία με 4 πυραύλους και 140 drones μέσα στη νύχτα, λίγες ώρες πριν τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι - Τέσσερις νεκροί στο Χάρκοβο

11:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα μοιάζουν οι άνθρωποι σε 1.000 χρόνια: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το σώμα του μέλλοντος

11:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΕΣΥ: «Βήμα-βήμα γίνεται ακόμη πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό»

11:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Η σοκαριστική στιγμή που νταλίκα κάνει παράνομη αναστροφή και προκαλεί δυστύχημα με τρεις νεκρούς - Δείτε βίντεο

11:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Συνελήφθη 54χρονος για διακίνηση ναρκωτικών... delivery

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Ισραήλ: Βρέθηκε αρχαίο νόμισμα στην Ιερουσαλήμ που επιβεβαιώνει προφητεία του Ιησού

12:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλάνδρι: Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία της 47χρονης συντρόφου του - Τη μαχαίρωσε στην είσοδο πολυκατοικίας

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο αδελφός της πασίγνωστης παρουσιάστριας που συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία

10:56LIFESTYLE

Δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης: 5 διάσημοι Έλληνες που νοσηλεύτηκαν σε ψυχιατρική κλινική

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Η σοκαριστική στιγμή που νταλίκα κάνει παράνομη αναστροφή και προκαλεί δυστύχημα με τρεις νεκρούς - Δείτε βίντεο

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εξιτήριο για τον τραγουδιστή από το «Δρομοκαΐτειο»

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Ανετράπη ιδιωτικό ασθενοφόρο στου Γουδή - Μετέφερε έναν τραυματία

09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

11:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρουμάνικη κακοκαιρία... εξπρές «χτυπάει» σε λίγες ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για σκίουρους... ζόμπι - Ανατριχιαστικές εικόνες

11:40ΥΓΕΙΑ

Εισαγωγή σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέα έπειτα από αίτημα μελών της οικογένειας ασθενούς: Πώς αποφασίζεται, οι προϋποθέσεις, ποιος ελέγχει την ορθότητα

11:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονήθηκε γυναίκα στο Χαλάνδρι: Άνδρας την κυνήγησε με μαχαίρι

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα τελευταία νέα για την υγεία του - Τι ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Μέσα στο fun park του Κιμ Γιονγκ-Ουν - Από τάγματα σκλάβων μέχρι δημόσιες εκτελέσεις

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οδηγούνται πλέον στη φυλακή οι κατηγορούμενοι για τις πυρκαγιές – Το νέο modus operandi των διωκτικών αρχών και οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση η 45χρονη που μαχαιρώθηκε από τον σύντροφό της

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες δεν έχουν καμία αμφιβολία: Έρχεται απόλυτο σκοτάδι για 6 λεπτά

11:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ