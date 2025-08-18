Μαζωνάκης: «Όλα είναι μια χαρά» - Το πρώτο μήνυμά του μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

«Όλα είναι μια χαρά», δήλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στους δημοσιογράφους αμέσως μετά το εξιτήριό του από το Ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στις 14 Αυγούστου με εισαγγελική εντολή, όπου παρέμενε μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης, είχε δηλώσει νωρίτερα στο Newsbomb.gr ότι «ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κοιμηθεί το βράδυ σπίτι του» ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε στραφεί κατά της οικογένειας του τραγουδιστή.

«Είμαι υγιής και ακμαίος», δήλωνε από την αρχή της περιπέτειάς του ο Γιώργος Μαζωνάκης και με την αποχώρησή του από το ψυχιατρικό ίδρυμα έκανε και το σήμα της νίκης.