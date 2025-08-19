Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες ώρες του τραγουδιστή μετά το εξιτήριο από το «Δρομοκαΐτειο»

Ψύχραιμος και συγκροτημένος προσπαθεί να παραμείνει ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος έλαβε εξιτήριο από το Ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο το πρωί της Δευτέρας, 18 Αυγούστου.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής επέστρεψε σπίτι του και ετοιμάζει πλέον τις επόμενες κινήσεις του. Άλλωστε, όπως έχει δηλώσει και ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης, θα κινηθεί νομικά κατά συγκεκριμένων προσώπων.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στο σπίτι του μετά το εξιτήριο και λίγο αργότερα δείπνησε με τον δικηγόρο του στην Αθήνα.

Σύμφωνα με δηλώσεις του συνηγόρου του, ο οποίος τον επισκέφθηκε στην κλινική, οι συνθήκες νοσηλείας ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές και δύσκολες, ακόμη και για κάποιον που δεν πάσχει από ψυχικό νόσημα.

«Πήγε σπίτι του χθες και στη συνέχεια πήγε για φαγητό με τον δικηγόρο του. Εμείς χθες το απόγευμα μιλήσαμε με τον κύριο Μερκουλίδη, αυτό που μας είπε για τον εντολέα του είναι ότι βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση και προσπαθεί να διαχειριστεί με ψυχραιμία την περιπέτεια που βίωσε», είπε αρχικά η ρεπόρτερ Σοφία Νεφέλη Κατσούλη στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα».

Η δημοσιογράφος ανέφερε ακόμη: «Επιβεβαιώνει ο δικηγόρος ότι θα προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις ο Γιώργος Μαζωνάκης, για να κλείσει αυτό που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Θέλει να φύγει κάθε σκιά από το πρόσωπό του και για τυχόν εικασίες για την ψυχική του υγεία. Πέρα από την πικρία και την απογοήτευσή του για την ακούσια νοσηλεία του, είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση».