Περιπέτεια χωρίς τέλος για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Ξανά στο Δρομοκαΐτειο σήμερα - Η κρίσιμη γνωμάτευση

Η υπόθεση του δημοφιλούς τραγουδιστή παραμένει σε εξέλιξη, με το ενδιαφέρον στραμμένο στις αποφάσεις των θεράποντων ιατρών που θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα

Τις πύλες του Δρομοκαΐτειου θα περάσει σήμερα το πρωί ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς ο τραγουδιστής θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις από τους θεράποντες ιατρούς, ώστε να αποφασιστεί εάν θα λάβει εξιτήριο ή αν θα δοθεί παράταση στην θεραπευτική άδεια την οποία έχει λάβει.

Όπως ανέφερε το βράδυ της Τετάρτης το Newsbomb.gr η θεραπευτική άδεια του τραγουδιστή ολοκληρώθηκε και πλέον τον λόγο έχουν οι γιατροί της ψυχιατρικής κλινικής προκειμένου να λάβουν την τελική απόφαση.

Σημειώνεται πως ο γνωστός τραγουδιστής είχε εισαχθεί μετά από εισαγγελική εντολή για ψυχιατρική εκτίμηση ακούσια στο Δρομοκαϊτειο, ανήμερα της παραμονής του Δεκαπενταύγουστου ύστερα από αίτημα της οικογένειάς του. Εκεί παρέμεινε για τρία 24ωρα σε θάλαμο μόνος του, παρακολουθούμενος από τους γιατρούς, οι οποίοι αποφάσισαν τελικά να του χορηγήσουν θεραπευτική άδεια.

Το συγκεκριμένο μέτρο προβλέπεται από τον νόμο και δίνει στους ψυχιάτρους τη δυνατότητα να επιτρέπουν, κατά περίπτωση, την παρακολούθηση ασθενών τόσο εντός όσο και εκτός νοσοκομείου. Στην περίπτωση του Μαζωνάκη, η άδεια φαίνεται να έχει ήδη ανανεωθεί, με την ιατρική ομάδα να εξετάζει εάν συντρέχει λόγος συνέχισης της νοσηλείας ή όχι. Η τελική κρίση των γιατρών θα κρίνει αν ο τραγουδιστής αντιμετωπίζει ζήτημα ψυχικής υγείας που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον ίδιο ή τρίτους.

Τι λέει η πλευρά Μαζωνάκη και τι η οικογένειά του

Ο Μαζωνάκης, από την πλευρά του, εξέφρασε την αντίθεσή του στον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκε στο ψυχιατρείο, δηλώνοντας στο Star: «Ο προσωρινός μου εγκλεισμός στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να απαιτεί ψυχιατρική φροντίδα. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία».

Αντίθετα, η οικογένειά του είχε εκδώσει ανακοίνωση με την οποία τόνιζε: «Για εμάς, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του Γιώργου. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει. Σίγουρα δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, τότε ο καθένας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη θέση του».

Η υπόθεση του δημοφιλούς τραγουδιστή παραμένει σε εξέλιξη, με το ενδιαφέρον στραμμένο στις αποφάσεις των θεράποντων ιατρών που θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα.

«Ίσως εγώ είμαι ο τρελός...»

Παράλληλα, σε ανάρτηση κόλαφο προχώρησε μόλις δύο 24ωρα μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο τραγουδιστής ανέβασε ένα βίντεο-μπηχτή με το τραγούδι «Τρελός» που είχε ερμηνεύσει ο ίδιος προς όσους ήθελαν το κακό του. Το βίντεο δείχνει τον τραγουδιστή ως «χάρτινη καρικατούρα» και να παίζει το τραγούδι του Ζηλεύω.

«Ίσως να είμαι εγώ τρελός αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου», έγραψε.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής νοσηλεύτηκε στην ψυχιατρική κλινική από την Πέμπτη 14 Αυγούστου και πήρε εξιτήριο στις 18 Αυγούστου, έπειτα από εξέταση δύο ειδικών ψυχιάτρων όπου συμφώνησαν ότι δεν έπασχε από κάποιο ψυχικό νόσημα. Η εισαγωγή του έγινε μετά από απαίτηση συγγενικών του προσώπων, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη συμπεριφορά του.

Ο ίδιος βέβαια μέσα από τον δικηγόρου του έκανε σαφές ότι αυτή ήταν μια ακούσια κίνηση, ωστόσο, το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει στις νομικές ενέργειες που απαιτούνται. Μάλιστα, κατά την έξοδό του από το Δρομοκαΐτειο, ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος ευχαριστώντας τους δημοσιογράφους για το πώς διαχειρίστηκαν την υπόθεσή του.

