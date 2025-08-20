Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο - Περιμένει τη γνωμάτευση των γιατρών

Τι ισχύει για τον τραγουδιστή

Newsbomb

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο - Περιμένει τη γνωμάτευση των γιατρών
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης αποχώρησε από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο, όπου είχε εισαχθεί ακούσια λίγες ημέρες νωρίτερα, και όπως όλα δείχνουν βρίσκεται πλέον σε καθεστώς θεραπευτικής άδειας.

Η εισαγγελική εντολή για ψυχιατρική εκτίμηση, που εκδόθηκε ανήμερα της παραμονής του Δεκαπενταύγουστου ύστερα από αίτημα της οικογένειάς του, οδήγησε στον εγκλεισμό του καλλιτέχνη στο εφημερεύον ψυχιατρικό νοσοκομείο. Εκεί παρέμεινε για τρία 24ωρα σε θάλαμο μόνος του, παρακολουθούμενος από τους γιατρούς, οι οποίοι αποφάσισαν τελικά να του χορηγήσουν θεραπευτική άδεια.

Το συγκεκριμένο μέτρο προβλέπεται από τον νόμο και δίνει στους ψυχιάτρους τη δυνατότητα να επιτρέπουν, κατά περίπτωση, την παρακολούθηση ασθενών τόσο εντός όσο και εκτός νοσοκομείου. Στην περίπτωση του Μαζωνάκη, η άδεια φαίνεται να έχει ήδη ανανεωθεί, με την ιατρική ομάδα να εξετάζει εάν συντρέχει λόγος συνέχισης της νοσηλείας ή όχι. Η τελική κρίση των γιατρών θα κρίνει αν ο τραγουδιστής αντιμετωπίζει ζήτημα ψυχικής υγείας που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον ίδιο ή τρίτους.

Το παρασκήνιο της υπόθεσης έχει πυροδοτήσει έντονη συζήτηση και πλήθος αναρτήσεων στα social media, ιδίως μετά την ανταλλαγή ανακοινώσεων ανάμεσα στον ίδιο τον καλλιτέχνη και την οικογένειά του, μέσω των νομικών τους εκπροσώπων.

Ο Μαζωνάκης, από την πλευρά του, εξέφρασε την αντίθεσή του στον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκε στο ψυχιατρείο, δηλώνοντας στο Star: «Ο προσωρινός μου εγκλεισμός στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να απαιτεί ψυχιατρική φροντίδα. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία».

Αντίθετα, η οικογένειά του είχε εκδώσει ανακοίνωση με την οποία τόνιζε: «Για εμάς, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του Γιώργου. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει. Σίγουρα δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, τότε ο καθένας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη θέση του».

Η υπόθεση του δημοφιλούς τραγουδιστή παραμένει σε εξέλιξη, με το ενδιαφέρον στραμμένο στις αποφάσεις των θεράποντων ιατρών που θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα.

«Ίσως εγώ είμαι ο τρελός...»

Παράλληλα, σε ανάρτηση κόλαφο προχώρησε μόλις δύο 24ωρα μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο τραγουδιστής ανέβασε ένα βίντεο-μπηχτή με το τραγούδι «Τρελός» που είχε ερμηνεύσει ο ίδιος προς όσους ήθελαν το κακό του. Το βίντεο δείχνει τον τραγουδιστή ως «χάρτινη καρικατούρα» και να παίζει το τραγούδι του Ζηλεύω.

«Ίσως να είμαι εγώ τρελός αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου», έγραψε.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής νοσηλεύτηκε στην ψυχιατρική κλινική από την Πέμπτη 14 Αυγούστου και πήρε εξιτήριο στις 18 Αυγούστου, έπειτα από εξέταση δύο ειδικών ψυχιάτρων όπου συμφώνησαν ότι δεν έπασχε από κάποιο ψυχικό νόσημα. Η εισαγωγή του έγινε μετά από απαίτηση συγγενικών του προσώπων, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη συμπεριφορά του.

Ο ίδιος βέβαια μέσα από τον δικηγόρου του έκανε σαφές ότι αυτή ήταν μια ακούσια κίνηση, ωστόσο, το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει στις νομικές ενέργειες που απαιτούνται. Μάλιστα, κατά την έξοδό του από το Δρομοκαΐτειο, ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος ευχαριστώντας τους δημοσιογράφους για το πώς διαχειρίστηκαν την υπόθεσή του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:26ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά αλιευτικά αλωνίζουν στο Αιγαίο και «καταστρέφουν τον βυθό» - Φοβούνται να βγουν για ψάρεμα οι Έλληνες, περιστατικό με το Λιμενικό

21:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο - Περιμένει τη γνωμάτευση των γιατρών

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ιστορική μετακίνηση εκκλησίας – Νέα εντυπωσιακά βίντεο

21:08LIFESTYLE

Δούκισσα Νομικού: Έκανε πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της στην Αμερική

21:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο Telekom Center Athens ο Καραλής, αποθεώθηκε από τον κόσμο

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Ο Σεΐχης της Μάντσεστερ Σίτυ «ψήφισε» Κρήτη για τις διακοπές του - Φωτογραφίες από το γιοτ του

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: 11χρονος τραυματίστηκε σε βόλτα με jet ski στην παραλία Αμμολόφων

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση NYT: Παραμένει στον «αέρα» η συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πρωτοφανής επίθεση μέσα από σήραγγες σε ισραηλινά στρατεύματα - Μάχες σώμα με σώμα

20:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάρκο Νίκολιτς: «Σεβασμό στον αντίπαλο και πίστη στις δυνάμεις μας»

20:33ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτά είναι τα 40 επαγγέλματα που θα αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη - Και τα 40 που είναι ασφαλή

20:29ΚΟΣΜΟΣ

«Ψυχώ» στο Σηκουάνα: Βρέθηκαν 4 πτώματα σε μια ημέρα - Συνελήφθη ένας άνδρας

20:25ΕΛΛΑΔΑ

SOS από την εμφάνιση λαγοκέφαλων στη Σαλαμίνα: Ειδικός εξηγεί πόσο απειλητικά είναι τα τοξικά ψάρια και αν μπορούν να πολλαπλασιαστούν

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Ψευδές το δημοσίευμα για επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής»

20:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Αθήνα ο Τι Τζέι Σορτς - «Να φέρουμε την EuroLeague… σπίτι»!

20:06LIFESTYLE

Η Σοφία Κουρτίδου χειρουργήθηκε εσπευσμένα: «Να ακούτε πάντα το σώμα σας»

20:04LIFESTYLE

Γιώργος Τσαλίκης: Απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στα Χανιά

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Μισέλ Ομπάμα αποκαλύπτει ποια από τις κόρες τους ο Μπαράκ βρήκε πιο «δύσκολη» στην ανατροφή

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Στο «φως» αρχαίος ναός μυστηριώδους κοινωνίας που χρονολογείται πριν από την αυτοκρατορία των Ίνκας

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Δέος: Επιστήμονες επιβεβαιώνουν πως δυο από τα θαύματα του Ιησού συνέβησαν πραγματικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο - Περιμένει τη γνωμάτευση των γιατρών

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Άμπου Ντάμπι: Ανακάλυψη ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πρωτοφανής επίθεση μέσα από σήραγγες σε ισραηλινά στρατεύματα - Μάχες σώμα με σώμα

18:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος σε club στο κέντρο της Αθήνας: 19χρονη καταγγέλλει απόπειρα βιασμού - Η εμπλοκή αστυνομικού και ο σεσημασμένος Αλβανός μποξέρ

20:06LIFESTYLE

Η Σοφία Κουρτίδου χειρουργήθηκε εσπευσμένα: «Να ακούτε πάντα το σώμα σας»

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Δέος: Επιστήμονες επιβεβαιώνουν πως δυο από τα θαύματα του Ιησού συνέβησαν πραγματικά

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δραματική διάσωση πατέρα και των παιδιών του από άνδρα με SUP - Συγκλονιστικό βίντεο

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά αλιευτικά αλωνίζουν στο Αιγαίο και «καταστρέφουν τον βυθό» - Φοβούνται να βγουν για ψάρεμα οι Έλληνες, περιστατικό με το Λιμενικό

20:25ΕΛΛΑΔΑ

SOS από την εμφάνιση λαγοκέφαλων στη Σαλαμίνα: Ειδικός εξηγεί πόσο απειλητικά είναι τα τοξικά ψάρια και αν μπορούν να πολλαπλασιαστούν

20:29ΚΟΣΜΟΣ

«Ψυχώ» στο Σηκουάνα: Βρέθηκαν 4 πτώματα σε μια ημέρα - Συνελήφθη ένας άνδρας

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Το video που έγινε viral στο TikTok: Η «μάχη» γυναίκας στην Εύβοια να βγει από βάρκα - Η κατάληξη και τα γέλια

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση NYT: Παραμένει στον «αέρα» η συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

14:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Άγριος ξυλοδαρμός αστυνομικών από ομάδα πέντε ατόμων - Συνελήφθησαν δύο άτομα

19:29ΚΥΠΡΟΣ

Η Τουρκία διπλασιάζει τον στρατό στα Κατεχόμενα - Θα φτάσει τους 100.000 στρατιώτες

20:33ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτά είναι τα 40 επαγγέλματα που θα αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη - Και τα 40 που είναι ασφαλή

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανοί υψώνουν τις σημαίες της πατρίδας τους σε όλη τη χώρα - Αντίδραση στη μεταναστευτική κρίση

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Κάτοικοι κρέμασαν λαγοκέφαλους στα δέντρα - Ποιος ο λόγος

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Λεονάρτιο Ντι Κάπριο: Η άσεμνη χειρονομία της νεαρής συντρόφου του πάνω στο γιοτ

17:43LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση: Οι αντιδράσεις στην οργισμένη ανάρτηση - «Αυτή η σαπίλα μπορεί να πιάσει πάτο;»

21:08LIFESTYLE

Δούκισσα Νομικού: Έκανε πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της στην Αμερική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ