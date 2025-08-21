Γιώργος Μαζωνάκης: Βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο - Εδώ νοσηλευόταν ο τραγουδιστής

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου, εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, και ήδη βρίσκεται στο σπίτι του, ύστερα από απόφαση της θεραπευτικής ομάδας που παρακολουθούσε την πορεία της υγείας του.

Λίγες ώρες μετά την έξοδό του, ο γνωστός τραγουδιστής ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο μέσα από το δωμάτιο όπου νοσηλεύτηκε, δείχνοντας το κρεβάτι του, τη θέα από το παράθυρο αλλά και προσωπικά του αντικείμενα. Στον τοίχο του θαλάμου ξεχώριζε η φράση: «Ήμουν εδώ μαζί με το κακό, αλλά το καλό επικρατεί».

Στο μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτηση, ο Μαζωνάκης έγραψε: «15 Αυγούστου... Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω ακόμα. Συνεχίζεται…».

Η θεραπευτική άδεια

Ο τραγουδιστής βρισκόταν σε θεραπευτική άδεια εκτός του Δρομοκαΐτειου από την περασμένη Δευτέρα. Η ακούσια εισαγωγή του είχε προκύψει ύστερα από εισαγγελική εντολή, η οποία εκδόθηκε την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου κατόπιν αιτήματος μελών της οικογένειάς του, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι διατρέχει κίνδυνο λόγω της ψυχικής του κατάστασης.

Η νοσηλεία του στο ψυχιατρικό τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα μετά τις ανακοινώσεις που δημοσιοποίησαν μέσω των δικηγόρων τους ο ίδιος ο καλλιτέχνης και η οικογένειά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μαζωνάκης παρέμεινε σε θάλαμο μόνος του για πάνω από τρία 24ωρα, υπό συνεχή παρακολούθηση από τους γιατρούς της κλινικής. Η απόφαση για την ακούσια νοσηλεία είχε ληφθεί στις 14 Αυγούστου από τους γιατρούς των Επειγόντων, με βάση τα στοιχεία που τους παρέθεσαν οι αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, καθώς και την κλινική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ίδιοι.

Η χορήγηση θεραπευτικής άδειας τη Δευτέρα αποτέλεσε μέρος της διαδικασίας που ακολουθείται για ψυχικά ασθενείς, δίνοντας τη δυνατότητα στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να παρακολουθούν τον ασθενή τόσο εντός όσο και εκτός νοσοκομείου, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή επιστροφή του στην καθημερινότητά του.

