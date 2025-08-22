Γιώργος Μαζωνάκης: «Συμφώνησε σε συμπληρωματικές εργαστηριακές εξετάσεις»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε οριστικά εξιτήριο από το ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» το μεσημέρι της Πέμπτης, 21 Αυγούστου 2025, και πλέον ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του, συμβουλευόμενος πάντα τον δικηγόρο του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, άλλωστε, όπως έχει επαναλάβει ο συνήγορός του, Γιώργος Μερκουλίδης, έχει αποφασίσει να κινηθεί νομικά κατά συγγενών του, μετά την περιπέτειά του και τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρικό νοσοκομείο.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι απόλυτα υγιής και δεν αντιμετωπίζει κανένα ψυχιατρικό πρόβλημα. Ο τραγουδιστής ήταν απόλυτα συνεργάσιμος με τους γιατρούς και μάλιστα συμφώνησε να κάνει συμπληρωματικές εργαστηριακές εξετάσεις για να φανεί η αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μερκουλίδης.

«Μπήκαμε χθες στην ψυχιατρική κλινική από την κεντρική είσοδο γύρω στις 12.30 και βγήκαμε πάλι από την κεντρική είσοδο γύρω στις 15.00. Από την κεντρική είσοδο. Ο Γιώργος επέλεξε να μην κάνει δηλώσεις, δεν ήθελε, αυτό είναι σεβαστό» ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Από εκεί και πέρα δεν κρυφτήκαμε. Τη Δευτέρα είχε διαπιστωθεί ότι δεν χρήζει νοσηλείας… Προκειμένου να μην υπάρχει καμία σκιά γύρω από την ψυχική του υγεία ο Γιώργος συμφώνησε να κάνει κι άλλες εργαστηριακές εξετάσεις, που τα αποτελέσματά τους βγήκαν χθες. Χθες πήρε και επίσημα το οριστικό εξιτήριο και την ιατρική γνωμάτευση ότι είναι απόλυτα υγιής και δεν έχει κανένα ψυχικό νόσημα».

«Ο Γιώργος βγήκε από αυτή την περιπέτεια δυνατός και αλώβητος. Ασφαλώς προβληματισμένος, πικραμένος και αγανακτισμένος. Η κατάστασή του είναι εξαιρετική. Τώρα ετοιμάζει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσει μια συνέντευξη. Το συζητάμε.

Επαγγελματικά θα κάνει σύντομα κάποια εξαιρετικά βήματα, πέρα από τη συμφωνία που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με το νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν» πρόσθεσε ο Γιώργος Μερκουλίδης τονίζοντας ότι υπήρξε παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

