Τέλος το Messenger από τα Windows - Τι πρέπει να κάνουν οι χρήστες για να μη χάσουν τις συνομιλίες

Η Meta καταργεί οριστικά το Messenger για Windows.

Σύμφωνα με την ενημέρωση προς τους χρήστες, η εφαρμογή Messenger για Windows οδηγείται σε οριστική κατάργηση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δεν θα είναι δυνατή η σύνδεση στην εφαρμογή, ενώ οι χρήστες θα ανακατευθύνονται αυτόματα στην desktop έκδοση του Facebook για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων.

Η μετάβαση δεν αναμένεται να επηρεάσει τις βασικές λειτουργίες. Αντιθέτως, όπως διευκρινίζεται, όλες οι συνομιλίες και δυνατότητες —συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων από υπολογιστή— θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται μέσω του web περιβάλλοντος.

Η διαδικασία κατάργησης θα συνοδευτεί από σχετική ειδοποίηση εντός της εφαρμογής. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η μετάβαση, οι χρήστες θα έχουν περιθώριο 60 ημερών για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή Messenger για Windows.

Μετά το πέρας της προθεσμίας:

Η πρόσβαση θα μπλοκαριστεί πλήρως.

Η εφαρμογή δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Συνιστάται η διαγραφή της από τον υπολογιστή, καθώς θα καθίσταται ανενεργή.

Η συγκεκριμένη χρονική διορία λειτουργεί ως μεταβατική περίοδος προσαρμογής, μειώνοντας τον αιφνιδιασμό για όσους εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την αυτόνομη desktop εφαρμογή.

Ασφαλής αποθήκευση συνομιλιών

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο θέμα του ιστορικού συνομιλιών. Η Meta διευκρινίζει ότι τα δεδομένα δεν θα χαθούν — υπό την προϋπόθεση ότι οι χρήστες θα ενεργοποιήσουν εγκαίρως την ασφαλή αποθήκευση.

Όσοι δεν έχουν ήδη ενεργοποιήσει τη σχετική ρύθμιση, οφείλουν:

Να μεταβούν στις Ρυθμίσεις (πάνω από τη φωτογραφία προφίλ). Να επιλέξουν «Απόρρητο και ασφάλεια». Να μπουν στις «Κρυπτογραφημένες από άκρο σε άκρο συνομιλίες». Να επιλέξουν «Αποθήκευση μηνυμάτων». Να ενεργοποιήσουν την επιλογή «Ενεργοποίηση ασφαλούς αποθήκευσης». Να ορίσουν PIN.

Η ενεργοποίηση αυτή διασφαλίζει ότι το ιστορικό θα παραμείνει διαθέσιμο όταν ο χρήστης μεταβεί στο Facebook.com, όπου οι συνομιλίες θα συγχρονίζονται σε όλες τις πλατφόρμες.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της end-to-end κρυπτογράφησης, στοιχείο που η Meta προωθεί τα τελευταία χρόνια ως βασικό άξονα της πολιτικής απορρήτου της.

Τι ισχύει για όσους έχουν μόνο Messenger

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό αποκλειστικά στο Messenger, χωρίς σύνδεση με λογαριασμό Facebook. Σε αυτή την περίπτωση, δεν απαιτείται δημιουργία νέου προφίλ στο Facebook.

Οι συγκεκριμένοι χρήστες θα ανακατευθυνθούν στο Messenger.com, όπου θα μπορούν να συνδεθούν και να συνεχίσουν τη χρήση της υπηρεσίας χωρίς να ανοίξουν λογαριασμό στο Facebook.

Στρατηγική ενοποίησης και περιορισμός αυτόνομων εφαρμογών

Η κατάργηση της εφαρμογής Messenger για Windows εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική απλοποίησης και ενοποίησης προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια, η Meta επιλέγει να συγκεντρώνει λειτουργίες σε κεντρικά περιβάλλοντα χρήσης, περιορίζοντας τη συντήρηση αυτόνομων εφαρμογών που απευθύνονται σε μικρότερο ποσοστό χρηστών.

Παράλληλα, η στροφή προς web-based λύσεις μειώνει το λειτουργικό κόστος ανάπτυξης και υποστήριξης διαφορετικών εκδόσεων λογισμικού, ενώ διευκολύνει τις ταχύτερες ενημερώσεις λειτουργιών και πολιτικών ασφαλείας.