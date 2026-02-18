Η ΒΙΚΟΣ COLA φέρνει το street food στην καρδιά της HORECA

Μαζί με τα Μπαρμπαλιάς, Just Burgers και τη Βρωμιάρα δημιουργεί το απόλυτο urban pairing γεύσης και εμπειρίας

Η επιλογή της γεύσης σήμερα δεν είναι μια μικρή λεπτομέρεια που περνά απαρατήρητη. Είναι δήλωση. Είναι στάση ζωής. Είναι η στιγμή που λες κάτι για τον εαυτό σου και για τον τρόπο που ζεις το «τώρα».

Η ΒΙΚΟΣ COLA κάνει φέτος δυναμική είσοδο στο street food, τον πιο αυθεντικό, αυθόρμητο και ανθρώπινο τρόπο έκφρασης της σύγχρονης γαστρονομίας. Εκεί όπου οι παρέες γελούν δυνατά, τα τραπέζια γεμίζουν ξανά και ξανά και τα στέκια δεν προσπαθούν να μοιάσουν με κανένα άλλο.

Σε μια εποχή που το φαγητό δεν είναι απλώς κατανάλωση αλλά εμπειρία, το street food ξεχωρίζει γιατί συνδέεται με το «με ποιους είσαι» και το «πώς το ζεις». Και μέσα σε αυτό το vibe, η ΒΙΚΟΣ COLA δεν είναι απλώς ένα αναψυκτικό, αλλά κομμάτι της στιγμής: όταν μοιράζεσαι την μπουκιά, όταν λες «δοκίμασε κι αυτό», όταν μια χαλαρή έξοδος γίνεται ιστορία.

Αυτό ακριβώς το street food feeling ζωντάνεψε τις προηγούμενες μέρες στη HORECA, μέσα από ένα ιδιαίτερο περίπτερο που φιλοξένησε τρία αγαπημένα street food στέκια: «Μπαρμπαλιάς» , «Just Burgers» και «Η Βρωμιάρα», τα οποία υπέγραψαν τα menu τους με τη ΒΙΚΟΣ COLA, δημιουργώντας αυθεντικά food & drink pairings. Στο Hall 1, η ΒΙΚΟΣ COLA μετέτρεψε το περίπτερό της σε σημείο συνάντησης, όπου το street food σερβιρίστηκε όπως πρέπει: ζεστό, αυθεντικό και πάντα με μία παγωμένη ΒΙΚΟΣ COLA στο χέρι.

Στην σύγχρονη εστίαση που δεν προσφέρει μόνο πιάτα αλλά συναίσθημα, ατμόσφαιρα και λόγο να επιστρέψεις, η ΒΙΚΟΣ COLA έρχεται ως ένα signature στοιχείο που δεν φωνάζει για να ξεχωρίσει, αλλά μένει γιατί κουμπώνει με την urban κουλτούρα, με την παρέα και με το «θέλω να το ξαναζήσω». Είναι το pairing που απογειώνει τη στιγμή, όταν η γεύση και το vibe γίνονται ένα.

Γιατί στο τέλος, η δίψα για ΒΙΚΟΣ COLA δεν είναι απλώς ανάγκη. Είναι επιλογή που γίνεται εμπειρία. Και στη HORECA, τον χώρο όπου γεννιούνται τα vibes που μένουν, η ΒΙΚΟΣ COLA συστήθηκε στους επαγγελματίες του κλάδου ως μια αυθεντική πρόταση με ξεκάθαρο χαρακτήρα: urban ενέργεια, καθαρό positioning και αυθεντικότητα που φαίνεται από την πρώτη γουλιά.

Γιατί η δίψα για ΒΙΚΟΣ COLA δεν είναι απλώς προτίμηση.

Είναι στάση.

Είναι εμπειρία.

Είναι επιλογή για όσους αναζητούν ουσία στη γεύση και αλήθεια στη στιγμή.

