Κλείνει μετά από 14 χρόνια το «Λεξικοπωλείο» στο Παγκράτι

Ένα από τα πιο αγαπημένα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία της Πλατείας Προσκόπων, σημείο αναφοράς για τους βιβλιόφιλους της περιοχής

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Η χαρακτηριστική πρόσοψη του «Λεξικοπωλείου» στο Παγκράτι, με τις κόκκινες τέντες και τη βιτρίνα γεμάτη βιβλία, που για 14 χρόνια αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους αναγνώστες της γειτονιάς

Τίτλους τέλους ρίχνει ένα από τα πιο γνωστά ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία της Αθήνας, καθώς το «Λεξικοπωλείο», της οδού Στασίνου 13, ανακοίνωσε ότι κλείνει οριστικά, έπειτα από 14 χρόνια συνεχούς λειτουργίας στο Παγκράτι.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση των υπεύθυνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το βράδυ της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου, όπου έκαναν έναν προσωπικό απολογισμό της διαδρομής του βιβλιοπωλείου, ευχαριστώντας όσους το στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια.

Το «Λεξικοπωλείο» είχε ταυτιστεί με την έννοια του ανεξάρτητου βιβλιοπωλείου-γειτονιάς, φιλοξενώντας παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις, εκδηλώσεις και δημιουργώντας μια σταθερή κοινότητα αναγνωστών στο κέντρο της Αθήνας.

Λεξικοπωλείο - Παγκράτι

Η ξεχωριστή γωνία του «Λεξικοπωλείου» στην πλατεία Προσκόπων, στην οδό Στασίνου, στο Παγκράτι

Στην ανάρτησή τους, οι υπεύθυνοι του βιβλιοπωλείου επικαλέστηκαν τον Romain Gary, με λόγια του οποίου είχαν «συστήσει» το Λεξικοπωλείο από τα πρώτα του βήματα, καθώς ο συγκεκριμένος συγγραφέας βρισκόταν στους πρώτους σελιδοδείκτες του χώρου.

Με τα λόγια του Γάλλου συγγραφέα επέλεξαν να ανοίξουν και να κλείσουν συμβολικά τον κύκλο της 14χρονης πορείας του βιβλιοπωλείου: «Είμαι φανατικός με τα λεξικά. Είναι το μόνο μέρος στον κόσμο όπου όλα εξηγούνται και όπου βρίσκει κανείς την ηρεμία του. Εκεί μέσα, όλα είναι σίγουρα».

λεξικοπωλείο - παγκράτι

Μία από τις γάτες-σύμβολο του Λεξικοπωλείου ξαπλωμένη στη βιτρίνα του βιβλιοπωλείου στο Παγκράτι, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του «Βατραχονησιού» της γειτονιάς

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση το «Λεξικοπωλείο», επιδίωξε όλα αυτά τα χρόνια να δημιουργήσει έναν ασφαλή και φιλόξενο χώρο, «όπου ο καθένας είχε τη θέση του», περιγράφοντάς το ως ένα ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο-καταφύγιο ή αλλιώς «Βατραχονήσι» στη γειτονιά.

Εξέφρασαν ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι το στήριξαν με αγάπη στη διάρκεια της 14χρονης πορείας του. Όπως σημείωσαν, τις τελευταίες εβδομάδες φρόντισαν να βρουν «νέα σπίτια» για χιλιάδες βιβλία, ενώ έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στην ομάδα τους, υπογραμμίζοντας πως στάθηκε δίπλα τους μέχρι το τέλος «με θάρρος και γενναιοδωρία».

Πέρα από την πληθώρα βιβλίων και την ιδιαίτερη αισθητική του βιβλιοπωλείου, στην πλατεία Προσκόπων, το «Λεξικοπωλείο» ξεχώριζε και για τη φιλοξενία που παρείχε στις γάτες της γειτονιάς του Παγκρατίου, οι οποίες είχαν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του και της ταυτότητάς του.

Η δημοσίευση δεν κάνει καμία αναφορά στους λόγους της απόφασης, γεγονός που καθιστά την είδηση ακόμη πιο αιφνιδιαστική. Χιλιάδες σχόλια από επισκέπτες και κατοίκους του Παγκρατίου εκφράζουν τη λύπη τους για το κλείσιμο του ξεχωριστού «Βατραχονησιού» - όπως αποκαλούσαν το βιβλιοπωλείο.

Στην ίδια ανάρτηση, καθίσταται σαφές ότι δεν πρόκειται να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις, καθώς επισημαίνεται ρητά πως δεν θα υπάρξουν απαντήσεις σε σχόλια, τονίζοντας ότι πρόκειται για τον οριστικό αποχαιρετισμό.

Η ανάρτηση του Λεξικοπωλείου:

