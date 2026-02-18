Χρυσοχοΐδης: Θα δημιουργηθούν 8 νέες φυλακές, ο Κορυδαλλός θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή την εκτέλεση βαρυποινίτη μέσα στη φυλακή του Δομοκού.

Ο καθ ύλην αρμόδιος υπουργός, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εξέφρασε κι ο ίδιος την ανησυχία του για το συμβάν, τονίζοντας ότι αποτελεί μείζονος σημασίας για το υπουργείο η κατάσταση στα σωφρονιστικά καταστήματα.

«Δεν είναι μόνο δυσάρεστο γεγονός, αλλά και ανησυχητικό και επικίνδυνο ό,τι έγινε στις φυλακές Δομοκού», είπε ο υπουργός μιλώντας στον ΣΚΑΪ και πρόσθεσε: «Δυστυχώς έχουμε μεγάλο πρόβλημα στις φυλακές, έχουμε πολύ κόσμο πια, υπάρχει πολύς πληθυσμός λόγω της αυστηριοποίησης της νομοθεσίας».

«Φανταστείτε η τελευταία καινούργια φυλακή είναι αυτήν τη στιγμή της Δράμας, η οποία είχε προετοιμαστεί πριν 10 χρόνια περίπου και λειτούργησε πριν 1 χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έρχονται 8 νέες φυλακές, «μετακομίζει» ο Κορυδαλλός

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα κατασκευής νέων σωφρονιστικών καταστημάτων, 8 στον αριθμό, εκ των οποίων η μια βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία και θα είναι στον Ασπρόπυργο. «Ο Κορυδαλλός θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο, γύρω στο 2030 υποθέτω θα είναι έτοιμες. Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα. Έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Βραχιολάκι κι όχι φυλακή για ήπια παραπτώματα

«Σε λίγες μέρες αρχίζει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιολάκι), που υποθέτω πολύ σύντομα μέσα από τις αποφάσεις των δικαστηρίων θα δοθεί η δυνατότητα πολλοί άνθρωποι με ήπιες ποινές να μην τις εκτίουν στις φυλακές, αλλά να βρίσκονται σπίτι τους ή όπου οριστεί με το βραχιολάκι».

Κληθείς να σχολιάσει το SMS που του έστειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και το διακινεί στα social media, ο υπουργός απάντησε: «Είμαι πολιτικός προϊστάμενος και όχι αρχηγός της ΕΛΑΣ. Καθορίζω το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η Αστυνομία. Ο αρχηγός της Αστυνομίας διέταξε μια ΕΔΕ την οποία ανέλαβε μια ταξίαρχος. Αυτή είναι υπεύθυνη να ολοκληρώσει και να παραδώσει τα αποτελέσματα».