Μαζωνάκης: Μήνυση κατά μελών της οικογένειάς του θα καταθέσει ο τραγουδιστής

Φωτογραφία από την στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης λαμβάνει εξιτήριο από το νοσοκομείο Δρομοκαϊτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναμένεται την Παρασκευή (12/09) να καταθέσει μηνύσεις κατά προσώπων της οικογένειάς του που τον «τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί», σύμφωνα με τα λεγόμενά του, όταν τον ανάγκασαν να εισηχθεί στο δημόσιο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο», σχεδόν ένα μήνα πριν.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, δήλωσε στην τηλεόραση του Ant1 πως «σήμερα θα μεταβούμε στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να καταθέσουμε μήνυση ενάντια των φυσικών και ηθικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του Γιώργου στο δημόσιο ψυχιατρικό νοσοκομείο».

Η μήνυση στρέφεται κατά μελών της οικογένειάς του, καθώς και μια φίλη της οικογένειας, τόνισε ο δικηγόρος Γιώργος Μερκουλίδης.

Ο δικηγόρος τόνισε ότι δεν θα στραφούν κατά του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου.

Το περιεχόμενο της μήνυσης έχει να κάνει με ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες μηνύσεις, σημείωσε ο Γιώργος Μερκουλίδης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης «είναι στεναχωρημένος, πικραμένος. Αυτό που κάνει είναι πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο, αλλά δυστυχώς είναι μονόδρομος για αυτόν και αναγκάζεται να προβεί σε αυτή την μήνυση», ανέφερε ο δικηγόρος του.

