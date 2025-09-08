Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις της αδελφής του, Μαρίας, μετά το εξιτήριό του από το Δρομοκαΐτειο

Για πρώτη φορά τοποθετήθηκε η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, μετά το εξιτήριο του αδελφού της από το Δρομοκαΐτειο.

Η αδελφή του τραγουδιστή δήλωσε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ότι σαν οικογένεια «τον Γιώργο τον αγαπάμε, θα είμαστε δίπλα του όποτε και να χρειαστεί».

- Τι μήνυμα θέλεις να του στείλεις του Γιώργου; Είναι αδελφός σου, είναι φίλος, είναι πρώην συνεργάτης σου.

- Ότι τον αγαπώ, μόνο αυτό.

- Σου λείπουν όλα αυτά τα όμορφα που έχετε ζήσει;

- Δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Το σίγουρο είναι ότι όλα γίνονται με αγάπη και υπάρχει αγάπη και από τις δύο πλευρές.

Ερωτηθείσα αν έχει μιλήσει με τον Γιώργο, η Μαρία Μαζωνάκη απάντησε «αρκετές φορές, αλλά ας μην το συζητάμε».

Η αδελφή του τραγουδιστή δήλωσε ότι ανυπομονεί να τον δει στο The Voice, ότι παραμένει μονιασμένη με την αδελφή της, Βάσω, ενώ όταν ερωτήθηκε για το αν έχουν επηρεαστεί οι γονείς από την ιστορία η Μαρία δήλωσε ότι δεν ήθελε να επεκταθεί.

