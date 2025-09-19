Εκκενώνεται το εμπορικό κέντρο River West μετά από τηλεφώνημα για βόμβα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκκένωση του εμπορικού κέντρου River West στη λεωφόρο Κηφισού, έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στις 14:26 άγνωστος επικοινώνησε με το «100» και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο εμπορικό κέντρο, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονικό όριο για πιθανή έκρηξη.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), που πραγματοποιεί ενδελεχείς ελέγχους στους χώρους του συγκροτήματος.