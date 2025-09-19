Κοζάνη: Δύο βαριά τραυματίες από έκρηξη σε επιχείρηση με χωματουργικά μηχανήματα

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν –ο ένας υπέστη ακρωτηριασμό– έπειτα από έκρηξη, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε επιχείρηση με χωματουργικά μηχανήματα στην περιοχή του Τσοτυλίου, στην Κοζάνη.

Στο σημείο βρίσκεται πυροσβεστική κι αστυνομία, ενώ τους δυό τραυματίες παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όπως μεταδίδει το kozan.gr.

Το ένα άτομο έχει ακρωτηριαστεί στο χέρι και το πόδι, σύμφωνα με πληροφορίες.