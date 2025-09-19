Πειραιάς: «Τρέχα, με σκοτώσανε» - Άγριος ξυλοδαρμός 81χρονης μέσα σε σχολή οδηγών

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε μία ηλικιωμένη γυναίκα στον Πειραιά όταν δέχθηκε άγριo ξυλοδαρμό από αγνώστους μέσα στη σχολή οδηγών που διατηρεί.

Το συμβάν σημειώθηκε σήμερα (19/9) το πρωί περίπου στις 9 το πρωί όταν οι δράστες φορώντας κράνη μπήκαν μέσα στην σχολή οδηγών και επιτέθηκαν στην ηλικιωμένη. Σύμφωνα με την ίδια, θα υποβληθεί σε χειρουργείο στο Τζάνειο νοσοκομείο εξαιτίας των χτυπημάτων που δέχθηκε.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν οι δράστες επιχείρησαν να ληστέψουν την 81χρονη, καθώς το ταμείο της επιχείρησης είναι ανέγγιχτο και το πορτοφόλι της γυναίκας δεν λείπει. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι ακόμα άγνωστα.

Η κόρη του θύματος μιλώντας στο Mega ανέφερε:

«Η μητέρα μου πηγαίνει κάθε πρωί και ανοίγει το γραφείο αρκετά νωρίς. Έτυχε σήμερα και καθυστέρησα να πάω και εγώ. Χτυπάει το τηλέφωνό μου κατά τις 09.00 και μου λέει ‘τρέχα, με σκοτώσανε’.

Και έφυγα όπως ήμουν, πήγα και την βρήκα μέσα στα αίματα. Ξαφνικά, λέει, όρμησαν δύο μηχανάκια με κουκούλες, δεν της είπαν τίποτα, απλά εκείνη με το που μπήκαν, αιφνιδιάστηκε και φώναξε ‘φύγετε, βοήθεια’, και την χτύπησαν. Εγώ πιστεύω ότι ήθελαν να της πάρουν το πορτοφόλι».

Οι δράστες του σοβαρού επεισοδίου διέφυγαν από το σημείο με μηχανάκι με κάμερα να καταγραφει τη διαφυγή τους.

Δείτε το βίντεο του Mega