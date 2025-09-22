Πήλιο: «Μέχρι να γυρίσω, να έχεις σκάψει τον λάκκο σου» – Απείλησε και χτύπησε τη γυναίκα του

Απειλές, κλωτσιές, βρισιές ήταν το σκηνικό της επίθεσης που δέχτηκε μία γυναίκα από τον άντρα της στο ανατολικό Πήλιο, κατά τη διάρκεια του οικογενειακού γεύματος την Κυριακή (21/09), όπως μεταδίδει το gegonota.news.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή και σωματική βλάβη, επιβάλλοντας σε αυτόν ποινή φυλάκισης 7 μηνών με αναστολή 3 ετών και δικαίωμα έφεσης.

Το ζευγάρι ζει μαζί από το 1999 και έχει δύο παιδιά, ενώ είχε απασχολήσει ξανά τη Δικαιοσύνη τον περασμένο Φεβρουάριο με παρόμοιες κατηγορίες, από τις οποίες τότε ο κατηγορούμενος είχε αθωωθεί.

Στο δικαστήριο, η γυναίκα 57 ετών κατέθεσε ότι ο σύζυγός της την έχει ξυλοκοπήσει πολλές φορές και ότι στο παρελθόν την είχε απειλήσει ακόμη και με μαχαίρι. «Μέχρι να γυρίσω, να έχεις σκάψει τον λάκκο σου», της είπε την Κυριακή και την κλώτσησε.

Αντίθετα, η 20χρονη κόρη του ζευγαριού, ως μάρτυρας υπεράσπισης, ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας της δεν έχει υπάρξει ποτέ βίαιος, αποδίδοντας τις καταγγελίες στην ψυχική κατάσταση της μητέρας της.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα του δεν παίρνει τη φαρμακευτική της αγωγή και ότι προσπαθεί να τη φροντίσει.

Η εισαγγελέας, ωστόσο, έκρινε ότι οι απειλές και η σωματική βλάβη αποδεικνύονται από τις μαρτυρίες και το ιατρικό πιστοποιητικό του Νοσοκομείου Βόλου, πρόταση που έγινε δεκτή από το δικαστήριο.